I ove sezone mnogobrojni gosti iz Srbije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za uspjeh ovogodišnje ljetnje sezone važna je posjeta gostiju iz regiona, a najave su, kako je kazao ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, da su zainteresovani za dolazak u Crnu Goru.

On je za Radio Crne Gore rekao da se očekuje i dobra posjeta turista iz Centralne i Zapadne Evrope, Skandinavije, ali i više posjetilaca iz Izraela, sa Bliskog Istoka i iz Centralne Azije. To će, optimista je, nadoknaditi prihod zbog nedolaska gostiju iz Ukrajine i Rusije.

Milatović je najavio i uspostavljanje više avio letova tokom sezone, prenosi portal RTCG.

On je, nakon posjete Sajmu turizma u Beogradu, ocijenio da će i ove sezone gosti iz Srbije biti mnogobrojni.

Milatović je podsjetio da je udio tih gostiju u broju ostvarenih noćenja tokom prošlogodišnje sezone bio 30 odsto. Zato ta država, ali i Bosna i Hercegovina, te Kosovo ostaju, kako je kazao, fokus za crnogorski turizam, naročito u uslovima globalne neizvjesnosti, te rata u Ukrajini.

“Zato što su nam upravo turisti koji gravitiraju geografski Crnoj Gori nekako najbliži i najvažniji”, rekao je Milatović.

Ipak, najavio je intenzivniju kampanju i na drugim tržištima Centralne i Zapadne Evrope, te Skandinavije. U prilog tome, konstatuje, ide uspostavljanje direktnih avio linija sa skandinavskim državama.

“Prvi put, ove godine, imaćemo direktne letove sa brojnim gradovima u Skandinaviji”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je prošle godine otvoreno tržište Centralne Azije, konkretno Kazahstana, pa se ministar nada dolasku i tih gostiju, ali i turista iz Izraela.

“Nama je i dalje nekako Izrael tržište u povoju, ali je veliko tržište na kojem bismo u narednom periodu mogli da imamo veliki rast”, saopštio je Milatović i najavio da će ubrzo otputovati u tu zemlju.

Na pitanje kako će biti nadoknađen gubitak ukrajinskih i ruskih turista koji su prošle godine činili 23 odsto i ostvarili promet oko 150 miliona EUR, Milatović je odgovorio da je umjereni optimista upravo zbog snažnog fokusa na region, oporavka tržišta Skandinavije, Zapadne i Centralne Evrope i otvaranje nekih novih “egzotičnih” tržišta kao što su Bliski Istok, Centralna Azija i Izrael.

U budžetu je planiran prihod od turizma od milijardu EUR ili približan onom iz 2019. U sadašnjim okolnostima kada je neizvjestan ishod sukoba u Ukrajini, kaže Milatović, teško je govoriti o ostvarenju utvrđenog, ali se nada da će prihodi nadomjestiti otvaranjem novih tržišta.

To što je vazdušni prostor Rusije zatvoren, konstatuje Milatović, prednost je našeg, ali i turističkih centara ovog dijela Evrope, jer će zapadno-evropske i azijske avio kompanije zbog visokih troškova eventualno svoje letove preusmjeriti na Mediteran.

“Sasvim sigurno da će i zbog toga jedan dio tih turista izabrati određene mediteranske destinacija i apsolutno uvjeren i Crnu Goru”, naveo je Milatović.

On je ponovio da će autoput biti otvoren u maju, što će, kako je kazao, olakšati dolazak turista iz Srbije.

Osim toga, uspostavljena direktna avio-linija iz Kraljeva dva puta sedmično. Aktivirana je i sezonska linija sa Nišom, a planirano je i više letova iz Tivta i Podgorice za Beograd, te obnavljanje sezonske linije sa Banja Lukom.

Milatović je najavio i otvaranje avio letova do Skoplja, ali i Bukurešta tokom ove godine.

