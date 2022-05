Hotel The Chedi Luštica Bay predstavljen tržištu Britanije

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Hotel The Chedi Luštica Bay biće predstavljen tržištu Velike Britanije zahvaljujući posjeti novinarke popularnog britanskog lifestyle magazina The Fabulous Magazine.

Proteklih dana posjeta je organizovana u saradnji hotela The Chedi Luštica Bay, kompanije Orascom Development Holding i Turističke organizacije (TO) Tivat, u sklopu promocije turističke ponude Tivatske rivijere.

Zamjenica direktora prodaje Hotela The Chedi Luštica Bay, Leonarda Dedić, kazala je da su protekli vikend proveli u izuzetnom raspoloženju, zajedno sa gošćom, novinarkom Tarom Ledden, iz jednog od najpopularnijih britanskih lifestyle magazina, The Fabulous Magazine, koji izlazi kao dodatak dnevnog lista The Sun.

„Pokazali smo se kao dobri domaćini, predstavljaljući naš hotel sa pet zvijezdica, The Chedi Luštica Bay, u zaista fabuloznom izdanju, a priznaćete da nije lako impresionirati predstavnike „sedme sile“ sa jednog od najzahtjevnijih tržišta kada govorimo o lifestyle i turističkim sadržajima. Sa nestrpljenjem očekujemo objave o posjeti i Tarine postove na društvenim mrežama koje broje milione pratilaca”, rekla je Dedić.

Hotel The Chedi Luštica Bay je gošći iz Velike Britanije priredio vikend za opuštanje i uživanje, uz najfinije lokalne i internacionalne specijalitete i delicije, kao i probranu vinsku kartu čuvenog restorana The Spot. Predstavljen je i koncept zdravog načina života kojim se hotel i cijela destinacija mogu pohvaliti.

Vrijeme odvojeno za rekreaciju, britanska novinarka je provela obilazeći poluostrvo Lušticu električnim biciklom uz posjetu porodičnom imanju poznatom po tradicionalnoj gozbi.

Gošća je uživala u sunčanju na plaži hotela The Chedi, isprobala i sve pogodnosti bazena i spa sadržaja, među kojima i masažu tradicionalnim tretmanima sa Balija. Hotel The Chedi smješten je u srcu integrisanog naselja Luštica Bay koje svoje gostoprimstvo pruža gostima i posjetiocima tokom cijele godine te su u planu dodatne aktivnosti ovog tipa na tržištu Velike Britanije.

TO Tivat je upriličila obilazak lokaliteta Bjelila i zanimljivosti Tivta, zajedno sa šetnjom pored morske promenade. Gošći je priređen i topao doček u autentičnom lokalnom ambijentu naselja Gornja Lastva, nadomak Tivta.

Direktorka TO Tivat, Danica Banjević, kazala je da milioni britanskih turista svake godine posjećuju destinacije širom svijeta i da se nadaju da će Crna Gora ove sezone biti jedno od njihovih najomiljenijih odredišta.

„Tivatska rivijera je dio obale koji raste i razvija se iz dana u dan, otkrivajući široku lepezu turističke ponude i prirodne ljepote koje privlače sve veći broj turista i posjetilaca svake godine. Ovdje se mogu vidjeti krajolici netaknute prirode, ušuškane skrivene uvale gdje se može prepustiti miru i plavetnilu čistog mora, a podjednako su atraktivni hoteli de lux kategorije, sa pet zvijezdica, koji pružaju vrhunski komfor u prelijepom mediteranskom ambijentu“, navela je Banjević.

Bogatstvo istorijskog nasljeđa i kulturno-umjetničke baštine neizostavan je dio sadržaja u posjeti Tivtu, Kotoru i manjim mjestima u Bokokotorskom zalivu, pravom dragulju Crne Gore.

„Široko otvorenih ruku očekujemo turiste i posjetioce iz Velike Britanije i svih drugih krajeva svijeta kojima ćemo prikazati savremenu i raznovrsnu turističku ponudu, zajedno sa našim tradicionalnim gostoprimstvom“, rekla je Banjević.

The Fabulous Magazine izlazi u sklopu dnevnog lista The Sun, jednog od najtiražnijih dnevnih listova u Velikoj Britaniji koji je popularan među čitaocima svih uzrasta. Izlazi kao lifestyle dodatak The Sun on Sunday, druge najčitanije nedjeljne novine u Velikoj Britaniji.

Svojim čitaocima nudi priče o modi i ljepoti, intervjue sa slavnim osobama i priče iz stvarnog života. Štampa se u tiražu od preko milion primjeraka i ima preko 98 miliona posjeta na svojoj veb-stranici, na mjesečnom nivou, što ovu medijsku platformu čini jednom od najpopularnijih u Velikoj Britaniji.

