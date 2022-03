Hitno preduzeti mjere da se ispune zahtjevi radnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) pozvala je odgovorne u lokalnoj upravi i Vladi da preduzmu hitne mjere kako bi se našla rješenja za ispunjenje zahtjeva zaposlenih u Rudnicima boksita i Metalcu.

„USSCG daje punu podršku zaposlenima u firmama Bumech (Rudnici boksita) i Metalac Nikšić, koji se ovih dana grčevito bore za svoja osnovna prava iz radnog odnosa, to jest za neisplaćene zarada koje su im uskraćene i očuvanju radnih mjesta“, navodi se u saopšteju USSCG.

USSCG, kako su rekli iz te sindikalne organizacije, od svog osnivanja poziva odgovorne u našoj državi da se zaustavi dalje urušavanje industrije kao značajne privredne grane koja je preduslov za održiv i prosperitetat razvoj svakog naprednog društva.

„Bez stvaranja konkretnih i novih proizvoda i njihove valorizacije, naša država neće moći da računa na stabilne izvore prihoda, a samim tim na rast standarda zaposlenih i građana“, zaključuje se u saopštenju.

