Gubitak usljed opterećenja iz prethodnog perioda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plantaže su prošlu godinu završile gubitkom od 20 miliona EUR, jer je uprava priznala i opterećenja iz prethodnih perioda, koja su se reflektovala na poslovni rezultat kompanije, saopštili su predstavnici menadžmenta.

“Tačnije, na teret prethodnih perioda, zbog efekata reprocjene i promjene obračuna vrijednosti zaliha, Plantaže su u bilansima morale da iskažu preko 13 miliona EUR negativnih efekata na neto rezultat”, navodi se u saopštenju.

Iz Plantaža su kazali da se čišćenjem bilansnih pozicija u prošloj godini kompanija oslobodila starih opterećenja i tako stvorila dobru polaznu osnovu za ovogodišnje bilanse, u kojima će biti iskazan poslovni i neto rezultat ostvaren samo u toku tekuće poslovne godine.

Kompanija je danas predala Upravi prihoda i carina (UPC) bilanse za prošlu godinu, koji pružaju objektivan i realan prikaz poslovanja u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, čime je stvorena dobra osnova za dalji oporavak kompanije.

“Bilansi za prošlu godinu ocjenjuju se kao kvalitativno najbolji u prethodnoj deceniji, za koje se očekuje pozitivno mišljenje eksterne revizije bez rezerve, što je, ujedno, bila polazna tačka za iskazivanje stvarnog stanja i sastavljanja završnog računa, što nažalost nije bila praksa u prethodnom periodu”, rekli su iz Plantaža.

Plantaže su u odloženom roku, uz prethodnu saglasnost UPC, dostavile bilanse za prošlu godinu, zbog zahtjevne procedure unosa i knjiženja reprocjene stalne imovine kompanije, koja je posljednji put rađena 1992. godine.

“Na osnovu proknjiženih svih bilansnih pozicija, kako u bilansu stanja, tako i uspjeha, kao važnim se ističe da stalna imovina firme u bilansu stanja na kraju prošle godine iznosi 410 miliona, i višestruko je veća u odnosu na kraj 2020. godine, kada je vrijedila 74 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Taj rezultat je i posljedica uknjižavanja devet miliona kvadrata zemlje, koja do prošle godine nije evidentirana u poslovnim knjigama kompanije.

“Dakle, vrijednost stalne imovine Plantaža je bitno promijenjena, te novu upravu obavezuje na odgovorno i racionalno upravljanja, isključivo, u interesu kompanije. Reprocjenu vrijednosti stalne imovine uradila je jedna od četiri najcjenjenije revizorske kuće na svijetu, Ernst&Young”, kazali su iz Plantaža.

Ukupna vrijednost aktive kompanije u prošloj godini je iznosila 465 miliona EUR, što je, takođe, značajno više u poređenju sa 2020. godinom kada je bila 134 miliona EUR.

“Vrijednost kapitala 386 miliona EUR je preko četiri puta veći iznos u odnosu na kraj obračunskog perioda 2020. godine”, dodaje se u saopšenju.

Bilans novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti bio je pozitivan preko milion EUR u odnosu na prethodnu godinu, kada je bio negativan 1,3 miliona. Dobavljačima u prošloj godini je, kako su rekli, plaćeno gotovo milion EUR više nego godinu ranije, te je ključna redukcija odliva (nekoliko miliona) u troškovima zarada.

“Vrijednost zaliha nedovršene proizvodnje, odnosno rinfuz vina i gotovih proizvoda korigovana je u prošloj godini. Naime, obračun zaliha je urađen u skladu sa računovodstvenim standardom (MRS2), čime je pozicija zaliha za navedenu godinu svedena na realno stanje”, precizirali su iz Plantaža.

Vrijednosti zaliha je u prošloj godini iskazana na negativan iznos od 4,15 miliona EUR, prvi put u posljednjih nekoliko godina, što je dalo efekat na umanjenje poslovnih prihoda, kao i povećan iznos gubitka u neto rezultatu.

“Prihodi od prodaje u prošloj godini iznose oko 23 miliona EUR, što je gotovo pet miliona bolji rezultat u odnosu na 2020. godinu”, dodaje se u saopštenju.

Troškovi koji su proknjiženi u bilansu uspjeha odnose se nabavnu vrijednost prodate robe i troškove materijala u iznosu od 8,7 miliona EUR, ostala poslovna terećenja odnosno amortizacija i rezervisanja u iznosu od 3,39 miliona EUR, troškove zarada u bruto iznosu 10,5 miliona EUR i ostale rashodi iz poslovanja (manjkovi i viškovi, rashodi raniji perioda) u iznosu od 2,16 miliona EUR.

“Optimizacija je najviše ostvarena na poziciji troškova zarada koji su u prošloj godini manji 1,3 miliona EUR u odnosu na prethodnu godinu”, rekli su iz Plantaža.

U kompaniji su konsolidaciju likvidnosti firme ocijenili kao trenutno najtežim zadatkom, naročito u prvih pet mjeseci poslovanja kada su svake godine iznosi priliva znatno manji od nužnih i potrebnih odliva.

“Samo u decembru prošle godine bilo je 1,2 miliona EUR prinudnih naplata potraživanja od Opštine Tuzi, OMP Engineering-a kao i dodatnih povjerioca. Takođe, konstantne blokade računa od zaposlenih, koji imaju potraživanja po osnovu sudskih presuda, dodatno otežavaju poslovanje kompanije”, navodi se u saopštenju.

Uprkos brojnim izazovima koji po više osnova opterećuju poslovanje, proizvodni procesi u kompaniji se realizuju planiranom dinamikom, kako u vinogradima tako i u preradi.

“Kompanija je u prvih pet mjeseci ostvarila bolji rezultat kako u prihodima od prodaje, tako i prilivima za gotovo 1,5 miliona EUR, posmatrano u odnosu na isti obračunski period prethodne godine”, rekli su iz Plantaža.

Ostvareni rezultati ukazuju na pozitivna kretanja, usljed niza strateških odluka nove uprave kompanije, kojima će se uz neophodnu i adekvatnu pomoć države na duži rok obezbjediti poslovanje na samoodrživim principima i doprinijeti pozitivnoj transformaciji jednog od najznačajnijih crnogorskih brendova.

“U narednom periodu prioriteti rada uprave usmjereni su na: izradu nove komercijalno-razvojne strategije kompanije, uspješno okončanje pregovora sa Ministarstvom finansija u cilju saniranja poreskog duga kompanije, reprogram kreditnih obaveza kompanije kod svih kreditora, prodaju zemljišta koja nije niti će biti privedena namjeni kako iz osnovne tako i dopunske djelatnosti kompanije, kao i ostvarivanje pozitivnog EBITDA rezultata”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS