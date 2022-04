Gorivo će ponovo poskupiti od srijede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene naftnih derivata ponovo će porasti naredne sedmice, ali rast neće biti drastičan kao prije mjesec, već će iznositi nekoliko centi, piše Dan.

Nove cijene goriva stupiće na snagu od srijede, jer je ponedjeljak neradni dan, a Ministarstvo kapitalnih investicija će obračun uraditi i objaviti u utorak, pa će važiti od ponoći u srijedu.

Savjetnik za analize i ispitivanja tržišta u Udruženju naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG), Draško Striković, kazao je Danu da bi po sadašnjim parametrima cijene benzina porasle tri centa, eurodizela pet centi, a lož ulja šest centi.

“Redovni obračun se radi svakog drugog ponedjeljka, a pošto je ovaj ponedjeljak neradni, onda se obračun radi prvog narednog dana. Bez obzira kada se radi obračun, uzima se isti period berzanskih kotacija i kursa EUR/USD, a to je za period od 11. do 22. aprila”, naveo je Striković.

Dodatno, kako je u posmatranom periodu kotacija bilo neradnih dana, to će se u obzir uzimati samo objavljene kotacije i kurs EUR/USD, odnosno ukupno za osam radnih dana iz prethodne dvije sedmice.

Striković je naveo da se očekuje da eurosuper 95 i 98 poskupe po tri centa i da iznose 1,73 EUR odnosno 1,77 EUR.

Eurodizel bi trebalo da poskupi pet centi na 1,77 EUR, a lož ulje šest centi na 1,72 EUR.

Striković je istakao da će do povećanja cijene goriva doći u značajnoj mjeri zbog jačanja dolara u odnosu na euro.

“Pored toga, sukob između Rusije i Ukrajine, kao i uvođenje sankcija Rusiji, dovode do toga da su i berzanske kotacije zabilježile rast cijena gotovih proizvoda, na bazi kojih se pravi obračun za tržište Crne Gore”, dodao je Striković.

Prema njegovim riječima, svako dalje uvođenje sankcija Rusiji i potpuna obustava kupovine energenata, za evropske zemlje će značiti povećanje cijena, jer će doći do smanjenja ponude energenata uz istu potražnju.

Konačni podaci o cijenama naftnih derivata znaće se sjutra.

Gorivo je prošlog mjeseca poraslo od 16 do 29 centi, dok su prije dvije sedmice cijene neznatno pale.

Cijene goriva može spustiti samo Skupština, usvajanjem izmjena Zakona o akcizama.

