Glavni grad predstavio ponudu na sajmovima u Pragu i Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička ponuda Glavnog grada Podgorica predstavljena je na jednom od najznačajnijih centralnoevropskih sajmova turizma, Međunarodnom sajmu turizma Holiday World & Region World u Pragu.

Međunarodni sajam turizma Holiday World & Region World ove godine okupio je 700 izlagača iz 42 države i preko 30 hiljada posjetilaca i profesionalaca iz oblasti turizma.

“Imajući u vidu pozitivne utiske turističkih predstavnika sa sajma turizma u Pragu, direktnu avio-povezanost, liberalizovane mjere ulaska u Crnu Goru i činjenicu da turisti iz Češke i Slovačke u najvećoj mjeri biraju mediteranske zemlje za putovanja, može se zaključiti da Crna Gora ima veliku šansu da se tokom ove godine visoko pozicionira kao destinacija za odmor na ovim tržištima”, navodi se u saopštenju PG Biroa.

Nakon toga, turistička ponuda Glavnog grada predstavljena je i na Međunarodnom sajmu turizma IFT u Beogradu.

Međunarodni sajam turizma u Beogradu ove godine održan je pod sloganom Između planina i mora i usmjeren je ka oporavku i obnovi turističkog ambijenta, kao i na promociju i inovacije, koje će oblikovati budućnost turističke industrije.

“Prilikom predstavljanja Podgorice akcenat je stavljen na aktivni turizam, kao i veliki broj manifestacija i događaja koji će biti organizovan u narednom periodu”, zaključuje se u saopštenju.

