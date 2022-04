Francuski ELLE poziva čitaoce da istraže Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prestižni francuski časopis ELLE, u svom online izdanju objavio je članak o Crnoj Gori, predstavljajući je kao malo istraženu destinaciju koja privlači putnike koji su u potrazi za opuštenim načinom života, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Autorka teksta Julia Dion je, kako se navodi, impresionirana Crnom Gorom i njenim prirodnim ljepotama, a posebno joj se dopadaju prijatne temperature tokom cijele godine, besprekorna priroda, diskretne uvale i pješačke staze, ali i prefinjen smještaj.

“Ova destinacija je atraktivna i zahvaljujući krstarenju iz snova koje kao turista možete doživjeti na Skadarskom jezeru, najvećem na Balkanu, Nacionalnom parku Biogradska gora, kao i utvrđenim gradovima duž obale”, kazala je Dion.

Posebnu pažnju, kako turista tako i stranih medija, privlači otvaranje luksuznih smještajnih kapaciteta kao što je hotel One & Only Portonovi, za koji autorka teksta navodi da je luksuzno utočište u srcu Bokokotorskog zaliva.

“Da dodatno dočaram šarm ove teritorije, nedavno je otvorena potpuno nova adresa, luksuzno utočište u srcu Bokokotorskog zaliva, na jugozapadu zemlje, hotel One & Onli Portonovi. Visoke sobe, živahna mediteranska kuhinja zahvaljujući glavnom kuvaru Đorđu Lokateliju i za veče, mešavina japanske kuhinje i koktela u klubu Tapasake, nedaleko od bazena”, rekla je Dion.

Što se tiče opuštanja, banja Šeno obećava mekoću i raskošnost sa pogledom na planine u jutarnjoj izmaglici.

“Ne zaboravljajući nautičke aktivnosti dostojne Džejmsa Bonda – možete se upustiti u pećine Kumborskog moreuza, nekadašnjeg skrovišta za podmornice i brodove bivše Republike Jugoslavije. Uz bonus časove ronjenja. U ovoj godini prepustimo se šarmu jadranske rivijere”, dodala je Dion.

Na kraju teksta ona čitaocima preporučuje da za promjenu obuku čizme za planinarenje i krenu u osvajanje Nacionalnog parka Durmitor koji je planinski vijenac na sjeveru zemlje, a da dan završe pored jezera i kanjona.

Francuski ELLE je lifestyle magazin koji se fokusira na modu, ljepotu, zdravlje i putovanja. Sa 46 međunarodnih izdanja u preko 60 zemalja, ELLE se smatra najvećim svjetskim modnim časopisom.

Tekst u tom prestižnom magazinu samo je nastavak već objavljivanih tekstova o Crnoj Gori u najznačajnijim francuskim medijima kao što su TF1, Le Figaro i drugi.

