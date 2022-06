Evropske integracije i održivi ekonomski razvoj prioriteti Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropske integracije, vladavina prava i održivi ekonomski razvoj prioriteti su rada Vlade, a dalji iskoraci u tim pravcima glavni su pokretači i podstrek za ekonomski i investicioni napredak, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja je saopšteno da se Đurović danas sastao sa šefom Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom Direktoratu Evropske Komisije za susjedstvo i politiku proširenja Majklom Milerom.

Navodi se da je na sastanku potvrđena posvećenost evropskom putu Crne Gore i intencije ka intenziviranju procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU).

„Cilj nam je da budemo bolji i kvalitetniji partner, progresivnije evropsko društvo i da, prije svega opravdamo očekivanja EU”, kazao je Đurović.

Đurović je istakao da su prioriteti rada Vlade evropske integracije, vladavina prava i održivi ekonomski razvoj.

„Dalji naši iskoraci u ovim pravcima, a jasno su uočljivi posebno u oblasti vladavine prava, zapravo su glavni pokretači i podstrek za dalji ekonomski i investicioni napredak“, dodao je Đurović.

Kako je saopšteno, Đurović je Milera i delegaciju EU upoznao sa fokusom rada Ministarstva na čijem je čelu.

„Jedan od izazova je stvaranje povoljne preduzetničke klime, predvidljivog poslovnog ambijenta, te ukalanjanje biznis barijera radi privlačenja stranih investitora, ali i snažna podrška svim našim preduzetnicama i preduzetnicima koji stvaraju novu vrijednost u državi“, rekao je Đurović.

Iz Ministarstva su naveli da su se sagovornici saglasili da ekonomski razvoj Crne Gore treba da ide u smjeru digitalizacije i većem učešću žena i mladih u biznisu, zelenog poslovanja i podsticaju inovacija, i da je Crna Gora zemlja sa velikim turističkim potencijalom.

Miler je istakao da mu je drago što ima priliku da se boljem upoznam sa Đurovićem i prioritetima rada Ministarstva.

„Takođe, drago mi je da je Crna Gora u potpunosti posvećena svom putu ka EU, intenziviranju procesa i u tom smislu imate našu punu podršku“, dodao je Miler.

On je istakao spremnost da Crna Gora dobije svu logističku i finansijsku podršku i smjernice za kvalitetno sprovođenje Ekonomskog i investicionog plana u cilju daljeg crnogorskog razvoja na što bolji i održiviji način.

