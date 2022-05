Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirano 28 pritužbi, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Najveći broj pritužbi odnosio se na neizdavanje fiskalnih računa, neprijavljene radnike i nelegalan rad.

Evidentirane pritužbe na neizdavanje fiskalnih računa odnosile su se na restoran Wolf i parking u Tivtu, Euro taksi i benzinsku pumpu kod hotela Princess u Baru, kafe bar Art u Nikšiću, Bakeri poslastičarnicu, Red taksi, lokal Taš, ćevabdžinicu Hit i radnju za prodaju tjestenine u Podgorici.

Građani su se žalili da barski Benissimo, kao i frizerski salon, fitnes centar Đukić i prodavnica za iznajmljivanje vjenčanica Katarina u Podgorici rade na crno, dok su parking u Podgorici, servis u Nikšiću i prenoćište Bogiševac u Pljevljima prijavljeni za nelegalan rad.

Evidentirana je pritužba da radnici u podgoričkom Fantastiku nijesu osigurani, a da zaposleni u Top dom Džemu i Kameleonu iz Bara, kao i restoranu Wolf u Tivtu nijesu prijavljeni.

Građani su se žalili da kafić Na eks u Nikšiću nije prijavio radnike, ne izdaje fiskalne račune i omogućava konzumiranje duvanskih proizvoda, dok računi koje izdaje Narodni muzej Cetinje nijesu adekvatni.

Konzumacija duvanskih proizvoda dozvoljena je i u hotelu Franca u Tivtu, dok WmPm Sistemu Budva rade radnici bez licence.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

