Džek pot traži od DRI reviziju postupanja Vlade i Ministarstva finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Džek pot, članica Udruženja priređivača igara na sreću (UPIS), pozvala je Državnu revizorsku instituciju (DRI) da obavi reviziju postupanja Vlade i Ministarstva finansija i socijalnog staranja zbog, kako tvrde, štete nanijete budžetu.

„Kompanija Džek pot uputila je DRI-u zahtjev za vršenje revizije nad zakonitošću postupanja i zakonitosti akata Vlade, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Sektora za igre na sreću Uprave prihoda carina (UPC), Ministarstva javne uprave digitalnog društva i medija, odnosno njegovog Odjeljenja upravne inspekcije i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa“, navodi se u saopštenju UPIS-a.

Predstavnici Džek pota, u dopisu upućenom predsjedniku Senata DRI, Milanu Daboviću, traže da nad tim javnopravnim organima izvrši reviziju zakonitog postupanja u postupcima prema toj podgoričkoj kompaniji, u cilju zaštite njenih prava, interesa i imovine.

Oni traže reviziju i zbog zaštite prava, interesa i imovine Crne Gore, koje država ostvaruje isključivo preko preduzeća kojima su prenijeta prava obavljanja djelatnosti igara na sreću putem koncesije.

U dopisu se navodi da je prošlo skoro sedam mjeseci od inicijalnog akta Džek Pota, a da Vladi, kao jedinom legitimisanom i nadležnom organu za odlučivanje, nije omogućeno da odluči po zahtjevu.

„Ukazujemo DRI da povredom prava stranke i ometanjem i onemogućavanjem obavljanja djelatnosti u situaciji kada stranka ispunjava sve zakonom propisane uslove, nastaju negativni efekti u ostvarivanju javnih interesa po državu Crnu Goru koji se, između ostalog, ogledaju u prihodnoj strani budžeta po osnovu koncesionih naknada i drugih budžetskih prihoda koji proizilaze iz obavljanja djelatnosti i poslovanja“, navodi se u dopisu.

Džek pot je, kako su podsjetili, početkom mjeseca podnio Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv ministra finansija i socijalnog staranja, Milojka Spajića, i više državnih službenika u resornom Ministarstvu i Sektoru za igre na sreću UPC-a.

„Spajić je prijavljen, jer je u slučaju zakonitog, urednog, blagovremenog i pravno valjanog zahtjeva kompanije Džek Pot, u vezi sa produženjem koncesije za priređivanje kazinskih igara na sreću u kazinu The Queen of Montenegro u hotelu Falkensteiner u Bečićima, konitinuirano vršio pritisak na neslužbena i službena lica Sektora za igre na sreću, da suprotno zakonu i propisanim procedurama predlogom odluke utvrde da ne postoji mogućnost i osnov za produženje koncesije“, dodaje se u dopisu.

Spajić je, kako tvrde, svojim postupanjem onemogućio Vladu da u zakonitoj proceduri i rokovima donese zakonitu odluku.

„On je sa tim nezakonitim postupanjem nastavio i nakon odluke nadležnog suda, nalaza upravne inspekcije kojim su konstatovane nezakonitosti u postupanju službenih lica Ministarstva i Sektora za igre na sreću i unutrašnje kontrole UPC-a, kojom je takođe utvrđeno nezakonito postupanje službenih lica ovog organa“, rekli su iz UPIS-a.

Kako su podsjetili, više državnih službenika je prijavljeno jer su u postupku po podnijetom zahtjevu za dodjelu koncesije napravili namjerne propuste preduzimanjem nepravilnih, neosnovanih i nezakonitih radnji.

To je potvrđeno nalazom unutrašnje kontrole UPC-a, kao i nalazom Upravne inspekcije koja je obavila vanrednu kontrolu nad zakonitošću rada službenih lica u toj pravnoj stvari.

