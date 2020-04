Država treba snažno da podrži ekonomiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada treba da ponudi tromjesečni paket mjera koji će pokriti zarade u privatnom sektoru zavisno koliko je djelatnost ugrožena zbog epidemije koronavirusa, odnosno da li uopšte rade ili im je aktivnost smanjena, smatra potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP), Raško Konjević.

On je Danu kazao da je ključni cilj očuvanje zaposlenosti i pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima, koji čine 95 odsto ukupnog broja preduzeća sa više od 70 odsto zaposlenih.

“Treba zakonom i da se odloži ili djelimično otpiše plaćanje obaveza prema državi i lokalnim samoupravama onim subjektima koji su pogođeni mjerama. Ne može se očekivati od poslodavaca u mikro, malom i srednjem biznisu da sami podnesu troškove ove krize”, naveo je Konjević.

On smatra da država mora da pomogne, treba da razmisli o formiranju neke vrste garantnog fonda za najugroženije djelove privrede.

“Ima i onih koji nesmetano rade i čak su im prihodi uvećani. Njima pomoć nije potrebna”, dodao je Konjević.

On je ocijenio da je prvi paket mjera podrške privredi nedovoljan. Odlaganje plaćanja prema državi moraće da preraste u otpis obaveza za one koji nijesu radili, odnosno smanjenje obaveza za one koje su zbog preduzetih mjera imali smanjenu aktivnost.

“Nije logično da se, iako opravdanim adminstrativnim odlukama, zatvori djelatnost, a da ostanu obaveze. Država mora snažno da podrži turističku privredu jer je posebno ugrožena. Prihodi od turizma biće značajno manji nego prethodnih godina ukoliko epidemija potraje”, ocijenio je Konjević.

On je kazao da ukoliko Vlada ne pomogne privredi doćiće do hiljade otkaza i situacije koja može da klizi u veliku ekonomsku, pa i drugu nesigurnost.

“Ključno je da država, u saradnji sa privredom, obezbijedi da se očuvaju radna mjesta. Po ugledu na druge države regiona i Evrope, treba dogovoriti iznos subvencija za zarade zaposlenih u djelatnostima koje su zatvorene ili im je aktivnost značajno smanjena. Naravno, te subvencije moraju značiti da nema otpuštanja radnika i mora se obezbijediti da nema zloupotreba”, rekao je Konjević.

Svako drugo rješenje, kako je dodao, značiće ogromno povećanje nezaposlenosti, dodatno smanjenje potrošnje i prihoda za državu, što vodi državu u duboku recesiju.

“Svakako i za državu je izazov kako finansirati pakete mjera. Dio se može pronaći snažnom racionalizacijom rashodne strane budžeta, korekcijom kapitalnog dijela, ali najveći dio ići će zaduživanjem. Moramo se zadužiti da bismo pomogli i sačuvali privredu”, smatra Konjević.

On je, odgovarajući na pitanje da li bi Elektroprivreda (EPCG) trebalo da snosi dio tereta te krize, kazao da ta kompanija mora da pokaže solidarnost u ovom trenutku i pomogne privredi i građanima.

“To treba da bude ciljno usmjereno ka onima koji su najugroženiji zbog mjera Vlade usled epidemije. Ne treba imati mjere koje se odnose na sve jer ima i djelatnosti, a i građana, koje ova kriza neće značajnije pogoditi. Treba biti realan jer samo takva pomoć ima smisla”, rekao je Konjević.

On je, komentarišući pomoć kroz moratorijum na otplatu kredita i kreditnu liniju Investiciono-razvojnog fonda (IRF), ocijenio ponašanje banaka kao neopisivi bezobrazluk.

“Banke će u periodu moratorijuma obračunati više od 20 miliona EUR kamata. Bankari naplaćuju najveće kamate u regionu, najveće provizije za sve i svašta, a prošle godine su od građana Crne Gore i ove privrede zaradili 50 miliona EUR. Ponašanje banaka nije solidarnost sa narodom”, zaključio je Konjević.