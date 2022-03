Država hitno da spriječi dalje probleme u ekonomiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je potrebno hitno ostaviti po strani sve političke priče i što prije sanirati štetu koja je već nastala kod privrednika, saopštio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković.

On je gostujući u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG kazao da je država već trebalo da reaguje. On je naveo i da je veliki problem u Crnoj Gori politička kriza i da sve to ostavlja posljedice na ekonomiju.

“Sada bi trebalo ostaviti sa strane sve političke priče, a treba da iskoristimo trenutak i saniramo štetu koja je već nastala kod privrednika”, kazao je Mulešković.

On je poručio da država može da ograniči akcize na gorivo, prenosi portal RTCG.

“Politike ne smiju da budu jednostrane i ne smiju da budu na štetu privrede”, kazao je Mulešković.

On je naveo da ekonomska situacija nigdje nije dobra i u svim zemljama imamo rast cijena i inflaciju.

“To treba da bude signal donosiocima odluka da je neophodno da se nešto uradi kako bi se spriječili dalji problemi u ekonomiji”, poručio je Mulešković.

Ekonomije svih EU zemalja imaju, kako je kazao, problem sa cijenama energenata, ali je kako dodaje, rast cijena počeo još od pojave korona virusa.

“Mora se raditi i razmišljati dva koraka unaprijed šta će biti ekonomske politike za Crnu Goru”, smatra Mulešković.

