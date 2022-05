Dostaviti predloge projekata za Program razvoja za narednu godinu

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Prijestonica Cetinje pozvala je zainteresovane da dostave predloge projekata koji se mogu naći u Programu razvoja tog grada za narednu godinu.

„Predloge projekata potrebno je dostaviti najkasnije do 25. maja, u cilju pripreme nacrta Programa razvoja Prijestonice“, navodi se u saopštenju.

Zakonom o Prijestonici predviđeno je da se za potrebe njenog razvoja u budžetu Crne Gore obezbjeđuju sredstva u visini od 0,6 odsto projektovane vrijednosti tekućeg budžeta.

„Njima se mogu finansirati projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvojni, infrastrukturni, projekti na očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, za valorizaciju turističkih potencijala, projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva i ostali od značaja za razvoj Prijestonice“, navodi se u saopštenju.

Zakonom o Prijestonici predviđena je obaveza gradonačelnika da najkasnije do 1. oktobra dostavi Senatu predlog godišnjeg Programa za narednu godinu, uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice, a nakon sprovedene javne rasprave.

Senat usvaja godišnji Program najkasnije do 1. novembra.

