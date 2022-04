Domaće tržište otvoreno za strane investicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Domaće tržište je otvoreno za privlačenje stranih investicija, saopštio je ministar kapitalnih investicija, Mladen Bojanić, na sastanku sa predstavnicima jedne od konsultantskih agencija Vlade Japana.

U Ministarstvu kapitalnih investicija održan je sastanak Bojanića i generalnog direktora Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost Vladimira Durutovića, sa predstavnikom jedne od konsultantskih agencija Vlade Japana, Nobuyuki Otom, kao i predsjednikom Fondacije za promovisanje nauke naučno istraživačkog centra Japanski ugao, Jovanom Mirkovićem.

“Tokom otvorenog i srdačnog razgovora, Bojanić se upoznao sa potencijalnim investicijama i stranim ulaganjima u energetski sektor, a naročito u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, te istakao da je domaće tržište otvoreno za privlačenje stranih investicija”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Sagovornici su razmijenili prakse i iskustva, a sa posebnom pažnjom su se osvrnuli na zainteresovanost japanskih investitora i stav da bi kroz prisustvo inovativnih tehnologija, kvalifikovanog kadra, kao i uspostavljanja novih vidova saradnje, bilateralna saradnja između dvije prijateljske zemlje bila dodatno unaprijeđena.

Bojanić je naglasio da Ministarstvo podržava namjeru konsultantske agencije Vlade Japana da nastavi razgovore sa japanskim investitorima i izrazio nadu da će oni u skoroj budućnosti biti nastavljeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS