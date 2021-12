Dodijeljena sredstva za razvoj zanatstva

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar dodijelila je danas sredstva zanatlijama na ime podrške razvoja zanatstva, a ugovore sa njima potpisao je predsjednik te lokalne samouprave Dušan Raičević.

Iz Opštine Bar saopšteno je da je to nova linija lokalne samouprave za podršku razvoju lokalne privrede i prvi put se dodjeljuju sredstva za razvoj zanata, sa posebnim vrednovanjem tradicionalnih zanata u Baru.

Raičević je poručio da je ovo samo jedan od niza programa podrške lokalnoj privredi od Opštine, te da ohrabruje sve koji imaju ideju i želju da pokrenu svoj biznis ili zanat da konkurišu i da će uvijek imati podršku u lokalnoj upravi.

On je čestitao dobitnicima konkursa i poželio im sreću u relizaciji projekata koji će doprinijeti i razvoju njihovog posla, ali i grada Bara.

Predsjednica Komisije, Jelena Vučeraković, kazala je da je uslove konkursa zadovoljilo pet zanatlija i da su svi oni dobili maksimalan iznos podrške shodno odluci koju je donijela Komisija za raspodjelu sredstava po Programu za podršku razvoja zanastva u Opštini Bar.

“Ukupno opredijeljena sredstva za projekte po ovom Programu iznose 20 hiljada EUR, od čega je ove godine iskorišćena polovina, a isti iznos opredijeljen je za ovu namjenu i za narednu godinu”, navodi se u saopštenju.

Sredstva za realizaciju biznis planova za razvoj zanatske djelatnosti dobili su Zlatko Čikić za biznis plan proizvodnje suvenira-upotrebnih predmeta od maslinovog drveta, Vernesa Hasanagić sa planom unapređenja poslovanja šivenjem proizvoda sa tradicionalnim motivima i usluge dorade sa tradicionalnim motivima, zatim Violeta Inić za proizvodnju suvenira od školjki, dok je za proizvodnju domaćih peciva podršku dobila Isidora Kostić sa preduzećem Butik 33, a Emina Kolar i preduzeće DKD Wash & Go za biznis plan pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda.

“Ciljevi ovog programa su razvoj društvene svijesti o značaju zanatstva i unapređenje znanja i vještina u toj oblasti, unapređenje poslovnog ambijenta i ekonomske i turističke ponude ali i motivacija mladih i nezaposlenih koji bi izrazili kreativnost i stekli ekonomsku nezavisnost kroz zanatstvo, te u konačnom povećanje broja zanatlija ali i novih radnih mjesta u Baru”, dodaje se u saopštenju.

