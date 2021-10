Dodijeljena bespovratna sredstva za 12 preduzetnica

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Opštini Kotor danas su dodijeljena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 15 hiljada EUR za 12 preduzetnica čiji su biznis planovi djelimično podržani.

Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić, potpisao je ugovore za dodjelu bespovratnih sredstva sa vršiteljkom dužnosti sekretarke za preduzetništvo, Andreom Vukšić.

Iz Kabineta predsjednika Opštine Kotor saopšteno je da je najmanje dodijeljeno 500, a najviše 1,9 hiljada EUR.

„Čestitam vam na dostavljenim projektima i kreativnosti koju ste pokazale i nadam se da će u narednom periodu Opština ovakve ideje moći da podrži sa još više novca“, kazao je Jokić.

Dodijeljena sredstva će se uplatiti na žiro račun preduzetnica, u roku od najkasnije 15 dana od potpisivanja ugovora.

