Dobar početak sezone na Skadarskom jezeru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistički poslenici zadovoljni su kako je krenula predsezona na Skadarskom jezeru i očekuju da postignu rezultate slične onima iz 2019. godine.

Krstinja Ivanović iz agencije koja se bavi iznajmjivanjem brodića i krstarenjem jezerom kazala je da su veoma zadovoljni brojem ljudi koji u ovom periodu posjećuju Skadarsko jezero dodajući da je riječ uglavnom o organizovanim grupama iz inostranstava.

“Krstarenje Skadarskim jezerom je jedna od atraktivnijih turističkih ponuda i već sada, u predsezoni, vlada veliko interesovanje i imamo dobru posjetu. Imamo goste iz Njemaačke, Grčke, Izraela kao i dosta Francuza”, rekla je Ivanović agenciji CGNews.

Prema njenim riječima, iako je predsezona krenula sa malim zakašnjenjem, odnosno sredinom aprila, ona je veoma dobra i ako je suditi po njoj krajnji rezultat biće dobar.

“Cijene smo zadržali na nivou iz 2019. godine iako su neki faktori poput cijene goriva promijenjeni. Želimo da zadržimo goste i učinimo im boravak na Skadarskom jezeru što prijatnijim”, kazala je Ivanović.

Ona je navela da je buking za glavnu turističku sezonu jako dobar te da se on uglavnom odvija preko društvenih mreža.

I gosti koje je agencija CGNews zatekla na Skadarskom jezezeru su jako zadovoljni viđenim ali i uslugom i ljubaznošću domaćina.

Turista iz Njemačke, Andreas, kazao je da je oduševljen izletom po jezeru.

“Sviđa nam se Skadarsko jezero, naročito netaknuta priroda. Rado bih ponovo posjetio ovo mjesto“, rekao je Andreas.

Marija Boka iz Kalidon travel agencije koja u Crnu Goru dovodi goste iz Grčke kazala je da su oni veoma zadovoljni ponudom koju Crna Gora nudi kao i netaknutom prirodom koja se može vidjeti na jezeru.

“Skadarsko jezero je očaravajuće. Vidjeli smo tvrđavu Grmožur, pelikane, sama priroda je očaravajuća”, rekla je Boka.

Ivanović je kazala da su gosti iz Grčke do sada bili rijetki na Skadarskom jezeru, ali je dodala da je od ove godine uspostavljena saradnja i sa tim tržištem pa se od ove godine može očekivati i veći broj Grka koji će posjetiti Skadarsko jezero.

“Već od 1. juna kreće redovna avio linija sa Izraelom odakle takođe očekujemo značajan broj turista kao i iz ostalih zemalja, tako da ćemo nakon dvije godine imati “regularnu sezonu” na jezeru”, zaključila je Ivanović.

