Danas isplata uvećanih penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Redovna isplata julskih penzija počinje danas, a na čeku će se pored uvećanog mjesečnog primanja za preko 13 odsto naći i razlika od početka godine za one sa najnižom penzijom, odnosno manjom od 145 EUR.

Direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), Dušan Perović, kazao je Radiju Crne Gore da će primjena Zakona o PIO uvećati izdvajanja za isplatu mjesečno 347 hiljada, odnosno godišnje skoro 4,5 miliona.

Trenutni deficit Fonda koji se finansira iz državnog budžeta je, kako je rekao, preko 81 milion ili 32 odsto, prenosi portal RTCG.

Prema izmjenjenom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju najniže penzije uvećane su 13,16 odsto, odnosno sa 128 na 145,77 EUR. I taj iznos primiće penzioneri, kao i razliku koja je obračunata od janura do jula.

“Vanredno usklađivanje za jul obuhvatilo je 15,9 hiljada korisnika, od čega je 12,32 hiljade korisnika najniže penzije i 3,59 hiljada korisnika, čija je penzija niža od 145,77 EUR”, naveo je Parović.

On je rekao da je na mjesečnom nivou izdvajanja za isplatu penzija zbog vanrednog usklađivanja, potrebno dodatnih 237 hiljada, odnosno na godišnjem 2,09 miliona EUR. Perović je precizirao da su od početka ove godine do kraja jula izvorni prihodi Fonda, dominantno od poreza i dopinosa, ostvareni u obimu od preko 67 odsto ili gotovo 170 miliona.

“Nedostajuća sredstva obezbeđena su iz opštih prihoda državnog budžeta u iznosu od 81,54 miliona EUR ili 32,49 odsto i kreću se u planiranim okvirima”, objasnio je Perović.

Prema inoviranom Zakonu o PIO za obračun penzije korisniku će biti eleminisano deset najnepovoljnijih godna staža, pa su već urađene procjene koliko će se povećati izdvajanja za isplatu penzija.

“Procjena je da će efekti po ovom osnovu iznosti oko 120 hiljada EUR mjesečno, odnosno na godišnjem nivou iznad 1,44 miliona EUR”, rekao je Perović.

I zbog smanjenja starosne granice za penziju, za muškarce na 66 i žene 64 godine, ali i prijevremenog penzionisanja sa 63, odnosno 61 godinu uz 40 staža, projekcije su da će trebati mjesečno za isplatu dodatnih 16,67 hiljada EUR ili 200 hiljada godišnje.

“Dakle, efekti primjene novog Zakona PIO procenjuju se na 374 hiljade EUR mjesečno ili godišnje 4,49 milionaEUR”, kazao je Perović.

U podgoričkom Udruženju penzionera pozdravljaju povećanje minimalnih penzija, ali ih, kako ocjenjuje njegov predsjednik Ilija Stanišić, posebno raduje nova formula za usklađivanje.

On je podsjetio da je to već drugo vanredno povećanje najnižih penzija u dvije godine. Inoviranim zakonom penzioneri su ostvarili još jedan benefit, a to je kako kaže, formula za usklađivanje penzija.

“Do sada je zavisilo od rasta plata i troškova života za 25 odnosno 75 odsto. Sada je na snazi rotirajuća formula, pa penzioner sam bira koji će procenat odabrati za obračun usklađivanja”, rekao je Radiju Crne Gore Stanišić.

On je dodao da su i u dosadašnjem periodu oni sa najnižim primanjima dobijali od države jednokratne pomoći po 30 EUR, u vrijeme korone 50, a od Glavnog grada i hiljadu najugroženijih pakete sa namirnicama i higijnskim proizvodima.