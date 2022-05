Damjanović: Već u ponedjeljak možemo uticati na cijenu goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas usvojila izmjene i dopune Zakona o akcizama, kojima bi se, prema riječima ministra finansija, Aleksandra Damjanovića, već u ponedjeljak ili utorak moglo uticati na nove cijene goriva.

“Ukoliko primijenimo nešto o čemu Vlada razmišlja, a to je 40 odsto umanjenje akciza, to je negdje oko 25 centi jeftinije gorivo nego što je sada i što bi moglo da bude”, rekao je Damjanović u Skupštini tokom objedinjene rasprave o tom aktu i o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), koje su takođe usvojene.

On je rekao da će već sjutra izmjene Zakona o akcizama biti na snazi.

„To znači da ćemo već u ponedjeljak ili utorak, hvatajući momenat da ne uđemo u onaj period kada se mijenjaju cijene goriva, pokušati da utičemo da cijene budu niže“, naveo je Damjanović.

On je rekao da je na Predlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama podnijet određeni broj amandmana, koji su razmotreni na skupštinskom Odboru za ekonomiju, i prihvaćeni u većoj mjeri, čime je došlo do značajnog unapređenja teksta.

Damjanović je, govoreći o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o PDV-u, kazao da se, kao jedna od antikriznih mjera, pokušalo ići sa smanjenjem te dažbine za jedan broj takozvanih životnih namirnica – brašno, suncokretovo ulje i so.

„Pokušaćemo da se to pokaže u praksi, odnosno da se ovo predloženo smanjenje stope PDV-a odrazi i na smanjenje cijena ovih artikala u maloprodaji. To znači da ove antikrizne mjere jesu početak podrobnog praćenja onoga što se dešava na tržištu, imajući u vidu da posljedice mogu biti i složenije nego što su danas“, poručio je Damjanović.

Vlada je u međuvremenu, danas na sjednici, prihvatila amandman Socijaldemokrata (SD) na predložene izmjene Zakona o akcizama, koji predviđa da smanjenje akciza za gorivo umjesto do 40 odsto bude do 50 odsto.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Rakočević, ocijenio je da su dobrano kao država zakasnili da sprovedu te antikrizne mjere.

“Države regiona su ovakve mjere već donijele. Postavlja se pitanje zašto to Crna Gora do sada nije uradila”, rekao je Rakočević.

On je naveo da je dizel u tom periodu poskupio 80 centi, a bezolovni 60 centi.

“Ovim predlogom zakona na neki način ćemo ublažiti efekat globalnih trendova, odnosno nekih 25 centi. To će i dalje biti znatno veća cijena goriva, međutim ovo će značajno pomoći građanima i privredi”, smatra Rakočević.

Kada se radi o PDV-u na brašno, ulje i so, Rakočević je kazao da nije siguran kako će se to preliti na finalnog potrošača.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Dejan Đurović, poručio je građanima da će danas imati i poskupljenja i određena sniženja.

“DF će uvijek podržati ono što je interes građana Crne Gore, a to je standard građana i održivost naše privrede”, rekao je Đurović.

On je kazao da će se kilogram soli smanjiti sedam centi, što neće uticati na poboljšanje životnog standarda.

“Ali, zato imamo predloge povećanja akciza na duvan, gdje je predloženo neko kompromisno rješenje. Neće se povećati akcize, ali ćemo akciznu politiku do 2024. godine ubrzati i svesti do kraja ove godine, tako da će se evidentno uskoro povećati cijene cigareta paklica i bezdimnih preparata od duvana”, rekao je Đurović.

On smatra da će time doći do situacije iz 2018. godine kada je došlo do eksplozije sivog tržišta i kada je bujao šverc cigareta preko naših granica.

Šef Kluba poslanika Crno na bijelo, Miloš Konatar, kazao je da se nada da je građanima jasno koliko štete je blokada parlamenta donijela svima i koliko je bilo značajno što su deblokirali Skupštinu, i na Cetinju izabrali predsjednicu Skupštine i 43. Vladu.

“Za utorak je najavljeno poskupljenje goriva, ako se ovakav zakon danas ne donese u Skupštini. Da je Skupština i dalje u blokadi mi bi od utorka opet plaćali skuplje gorivo”, ocijenio je Konatar.

On je kazao da je predložio povećanje akciza na cigarete, jer je ubjeđenja da je zdravlje ljudi na prvom mjestu.

“Na Odboru za ekonomiju došli smo do zajedničkog rješenja po kojem će se ubrzati akcizni kalendar koji se tiče povećanja akciza na cigarete, na šta će se uticati od 1. juna”, naveo je Konatar.

Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP), Draginja Vuksanović Stanković, kazala je da se ta stranka punih pet godina zalagala da se ovi zakoni nađu na dnevnom redu.

“Nije bilo sluha za to, a vrijeme je pokazalo da smo bili u pravu”, dodala je Vuksanović Stanković.

Ona je saopštila da je sada kada je cijena goriva na rekordnom nivou svim partijama jasno zašto je ovo trebalo usvojiti.

“Građane najviše pogađa povećanje cijena prehrambenih proizvoda i usluga u saobraćaju i zanatstvu. Brojne cijene su povećane do 40 odsto”, navela je Vuksanović Stanković.

Predsjednik Kluba poslanika Socijalističke narodne partije (SNP), Dragan Ivanović, rekao je da smo svi jedva čekali da ovo dođe na dnevni red.

On smatra da je za građane značajno smanjenje cijena goriva koje će nastupiti, uz praćenje tržišta.

“Najgora stvar za građane je da bude nestašica. Može se pojaviti sivo tržište, ali to, sa druge strane, može pokazati snagu države”, dodao je Ivanović.

Predsjednik Kluba poslanika Pokreta za promjene (PzP), Branko Radulović, rekao je da će efekat smanjenja akciza na gorivo uticati na cijelu populaciju, ali ne na sve isto, zbog različite kupovne moći.

“Cijena goriva kod nas će, kroz ove akcize, biti na nivou okruženja”, kazao je Radulović.

On je Damjanoviću poručio da Crnoj Gori predstoji suštinski rebalans budžeta, a ne tehnički.

“Moramo da vidimo u kakvom smo stanju, kakvi su naši bilansi i što je efekat Evropa sad. Hoću novu ekonomsku politiku”, dodao je Radulović.

Predstavnik Kluba poslanika Bošnjačke stranke, Suljo Mustafić, rekao je da su ovi antikrizni zakoni morali biti donijeti i ranije i da je prethodna vlada trebalo da se suoči sa ovim problemima.

On je najavio da će Vlada imati punu podršku Bošnjačke stranke za sva zakonska rješenja koja imaju za cilj ublažavanje posljedica krize i poboljšanje standarda građana i ranjivih kategorija.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, kazao je da ta partija pozdravlja predložene izmjene zakonskih rješenja, ali da je neophodno pažljivo pratiti njihovu implementaciju.

„Srećan sam da je konačno došlo do ovoga, ali nema potrebe da se hvalite ovim, jer je to trebalo odavno da se uradi. Druge države su do sada više puta korigovale ove cijene, a mi nijesmo ništa. Šta mi danas slavimo“, pitao je Mugoša.

On je najavio da će SD vjerovatno predložiti da se minimalna penzija u Crnoj Gori poveća od 1. juna, umjesto od 1. septembra.

Kad su u pitanju izmjene i dopune Zakona o PDV-u, Mugoša je rekao da je to urađeno kako bi trgovci snizili cijene, ali da oni nijesu obavezni da to urade.

„Zato treba javno da prozovemo svakog ko ne snizi cijene, jer se država u tom cilju odrekla dijela PDV-a“, saopštio je Mugoša.

On je dodao da je predloženim izmjenama zakona zanemareno dosta socijalnih kategorija stanovništva, zbog čega su neophodne određene korekcije, koje su moguće u kategorijama poput ugovora o djelu i službena putovanja.

