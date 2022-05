Damjanović: Država da ima nove mjere ako dođe do novog rasta cijena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država će morati da ima nove mehanizme i mjere ukoliko dođe do novog rasta cijena osnovnih životnih namirnica, što sada niko ne može da predvidi, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG rekao da je bitno da je snabdijevanje stabilno i da neće biti nestašice.

Na pitanje da li smo, kad je riječ o današnjim novim cijenama goriva, mogli bolje, Damjanović je naveo da su smanjili akcize 40 odsto, te da bi cijene na pumpama, da to nijesu uradili, bile 25 do 26 centi više, prenosi portal RTCG.

“Ne treba govoriti koliko je to značajno za privredu i građane”, rekao je Damjanović.

Inflacija, kako je naglasio, jeste smanjila kupovnu moć građana, jer smo suočeni sa situacijom koja je, kada je riječ o Crnoj Gori, uvezena, nakon dvogodišnje pandemije i rata u Ukrajini.

“Crna Gora je uvozno-zavisna privreda, eurizovana ekonomija sa malo mogućnosti da imamo fleksibilnosti. Trpimo posljedice. Nema više jeftine hrane i energenata. Ovi mehanizmi koji su na raspolaganju države odnose se na zahvatanje države u cijenama osnovnih životnih namirnica ili naftnih derivata, a to su porez na dodatu vrijednost (PDV) i akciza”, smatra Damjanović.

On je podsjetio da je u parlamentu rekao da bi, kada bi i svu akcizu ukinuli, imali cijene goriva na 1,4 do 1,45 EUR.

“Mi smo donijeli odluku da ovo važi do 3. jula. Tu smo faktički obuhvatili četiri obračunska perioda. Za očekivati je da će za mjesec-dva biti mnogo jasnija slika što se tiče dugoročnih efekata i načina snabdijevanja i cijena”, poručio je Damjanović.

Nova Vlada, kako je napomenuo, na dnevnom nivou pokušava da spriječi posljedice na životni standard građana.

Kada je riječ o stanju u finansijama, Damjanović je rekao da će trebati vremena da se izvedu pravi bilansi.

“Ono što je suština je da ne treba preuveličavati i praviti bajke. Treba biti realan i reći istinu. Možemo mi imati ovoliko ili onoliko para, ali da se na drugoj strani obaveze koje država ima redovno izmiruju”, dodao je Damjanović.

On je precizirao da samo u ovom trenutku postoji dug prema Fondu zdravstva od 50 miliona EUR koji niko do sada nije pominjao.

“Na dnevnom nivou postoje obaveze koje mi se samo pojavljuju na stolu, od nerealizovanih zaključaka Vlade za potrošnju tekuće rezerve na nivou od 20-ak miliona EUR”, rekao je Damjanović.

Bilanse će izvesti kako bi, navodi on, pripremili projekcije za mogući rebalans budžeta, što će zavisiti od ekonomskih tokova i turističke sezone.

Na pitanje hoće li penzioneri dobiti uvećane penzije, Damjanović je odgovorio da je i ranije rekao da će primijeniti sve zakone koje je usvojio parlament.

“Probaćemo mimo toga, ako bude stabilnosti, da još više izađemo u susret penzionerima”, rekao je Damjanović.

