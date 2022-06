Crnogorska Vlada i Američka privredna komora potpisale Memorandum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore i Američka privredna komora (AmCham) potpisale su Memorandum o saradnji, u okviru novog programa komore Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga.

Kako je saopšteno, Memorandum su potpisali crnogorski premijer Dritan Abazović i predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore Svetlana Vuksanović, na događaju Otvoreno sa premijerom.

Abazović je naglasio značaj potpisivanja Memoranduma o saradnji i djelovanja Američke privredne komore kada je posrijedi razvoj poslovne i biznis zajednice.

„Pravovremena uključenost partnera iz AmCham-a u postojeće platforme za dijalog između crnogorske Vlade i privrede od neprocjenjivog je značaja za Vladu u kontekstu kreiranja predvidljivog poslovnog ambijenta, sa posebnim fokusom na suzbijanje sive ekonomije, implementaciju pametne diverzifikacije privrede, sprovođenje pažljivo osmišljenih strukturnih reformi kao i stvaranje dobro plaćenih radnih mjesta za građane Crne Gore“, poručio je Abazović.

Vuksanović je ocijenila da Memorandum postavlja dobru osnovu da se, kroz program Vladavina dijaloga, doprinese predvidljivom i transparentnom poslovnom ambijentu koji je zasnovan na vladavini prava.

„Sigurna sam da ćemo zajednički, kao partneri, učvrstiti osnov za zadržavanje postojećih i privlačenje novih renomiranih investitora iz SAD-a i zapadno-evropskih zemalja, koji očekuju siguran, transparentan i predvidljiv poslovni ambijent,” rekla je Vuksanović.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke je pozdravila partnerstvo SAD-a sa Vladom Crne Gore i sa Američkom privrednom komorom.

„Ohrabrujemo snažnu saradnju i otvoren dijalog između javnog i privatnog sektora, koji će poboljšati poslovnu klimu, stvoriti transparentnost i povjerenje i izgraditi najbolje okruženje za inovacije i preduzetništvo, što su ključni činioci uspjeha Crne Gore“, poručila je Rajzing Rajnke.

Izvršni direktor AmCham-a Marko Miročević poručio je da potpisivanjem Memoranduma o saradnji počinje nova faza intenzivnijeg partnerstva na putu unapređenja poslovnog ambijenta, čiji je glavni cilj vladavina dijaloga.

„Pravovremenom, kontinuiranom i kvalitetnom komunikacijom između poslovne zajednice i javne uprave, na strukturiran način, povećaće se efekti našeg timskog rada“, istakao je Miročević.

On je dodao da će to u krajnjem istinski unaprijediti poslovni ambijent i približiti ga standardima razvijenih ekonomija.

Kako je najavljeno u saopštenju, Američka privredna komora Crne Gore potpisaće posebne Memorandume o saradnji sa svakim relevantnim ministarstvom ponasob.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS