Crna Gora kao regionalni hub za digitalni razvoj i jačanje digitalnih vještina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima ogroman potencijal da postane regionalni hub za digitalni razvoj i jačanje digitalnih vještina, ocijenjeno je na sastanku ministarke javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamare Srzentić i izvršnog direktora kompanije Coursera, Jeffa Maggioncalda.

Srzentić je kazala da je kontinuirana edukacija i rješavanje nedostatka digitalnih vještina, ne samo javnih službenika, već i šire javnosti sa naročitim osvrtom na marginalizovane grupe građana i studente, ključni prioritet, prepoznat i Strategijom digitalne transformacije.

“Zbog toga smo započeli intenzivnu saradnju i komunikaciju sa liderima kompanije Coursera, jednom od najvećih svjetskih platformi za onlajn učenje, sa više od 92 miliona korisnika”, saopštila je Srzentić.

Ona je navela da je za bolju izgradnju inkluzivnog digitalnog društva u Crnoj Gori potrebno obezbijediti jednake uslove za sve građane na putu društva znanja i raditi na prevazilaženju digitalnog jaza i osnaživanju svih, a posebno žena i marginalizovanih grupa, kao i njihovom većem uključivanju u poslovne procese.

“Brojni međunarodni partneri, uključujući i Courseru, vide našu zemlju kao poveznicu i privlačnu destinaciju za regionalni centar izvrsnosti u dijelu inovacija i digitalnog razvoja, posebno jer se sve naše aktivnosti fokusiraju na poboljšavanje pristupa tehnologijama, prevazilaženje digitalnog jaza i osnaživanje kako državnih službenika, tako i studenata i marginalizovanih grupa stanovništva”, kazala je Srzentić.

Coursera se, kako je rekla, vodila Strategijom digitalne transformacije Crne Gore i pripremila programe razvoja digitalnih vještina i usavršavanja javnih službenika, studenata i marginalizovanih grupa na putu digitalne transformacije.

“Analiziramo modele partnerstva i poslovanja sa Courserom, ali i sa sličnim kompanijama i međunarodnim organizacijama poput Khan akademije, Girls Who Code, Codecademy, LinkedIn Learning-a, Udacity, a sve sa ciljem pozicioniranja Crne Gore kao regionalnog huba za razvoj digitalnih vještina i konkurentne radne snage koja odgovara potrebama digitalnog doba”, rekla je Srzentić.

Iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija su objasnili da Coursera sarađuje sa više od 175 vodećih univerziteta, uključujući Yale, Brown, Princeton, Stanford, Columbia, Duke, Erasmus, Emory, Johns Hopkins, Northwestern i više od 75 kompanija partnera među kojima su i Google, Microsoft, Meta, Goldman Sachs, Intel i IBM, kako bi ponudili veliku biblioteku sadržaja, kurseva, specijalizacija i profesionalnih sertifikata, a trenutno oko 12 hiljada ljudi iz Crne Gore aktivno koristi ovu platformu za učenje.

