Crna Gora domaćin Digitalnog samita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Digitalni samit ekonomija Zapadnog Balkana, koji organizuje crnogorsko Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, počeće u ponedjeljak.

Riječ je o najvećem regionalnom događaju iz oblasti digitalizacije, koji će ove godine biti održan u hibridnom formatu, prenosi PR Centar.

Prva dva dana biće održana online, dok će mjesto dešavanja trećeg dana biti Muzički centar u Podgorici.

Kompletan događaj biće moguće pratiti putem veb platforme https://digitalsummitwb6.com/

Agenda samita dostupna je na linku https://digitalsummitwb6.com/news/announcement-4th-digital-summit-western-balkans-6-conference-draft-agenda-81334

