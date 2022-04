Crna Gora da bude pilot zemlja za neke projekte ICC-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima jedinstvenu priliku da bude pilot zemlja za neke od projekata Međunarodne privredne komore (ICC) zbog svoje veličine, što može itekako iskoristiti kao svoju kompetitivnu prednost, ocijenio je generalni sekretar te institucije, John Denton.

On se sastao u Parizu sa predsjednicom Privredne komore, Ninom Drakić, u okviru dvodnevne posjete Francuskoj. To je bio prvi susret predstavnika dvije institucije na najvišem nivou od pristupanja Privredne komore Svjetskom forumu privrednih komora (WCF) 2009. godine.

Drakić je, kako je saopšteno iz PKCG, predstavila djelokrug rada i aktivnosti krovne asocijacije crnogorske privrede, te ukazala na probleme sa kojima se suočava crnogorska ekonomija.

U osvrtu na saradnju između institucija, Drakić je istakla da je za Privrednu komoru naročito značajno to što je dio ATA sistema, i da je upravo zahvaljujući dugogodišnjoj istoriji i iskustvu u oblasti arbitraže koja postoji u Međunarodnoj privrednoj komori uspostavljen i Arbitražni sud Privredne komore Crne Gore, kao nezavisna institucija, koji se umnogome oslanja na njihove već dobro ustaljene prakse.

Denton je iskazao posebno zadovoljstvo i čast na prilici da razmijene informacije i iskustva, ali i istraže mogućnosti bolje i tješnje saradnje između dvije institucije, naročito u dijelu uspostavljanja lokalne kancelarije ICC-ja u Crnoj Gori.

On je, predstavljajući strukturu i način funkcionisanja Međunarodne privredne komore, ukazao na posebno interesovanje ove institucije na podregione i područje Zapadnog Balkana, pogotovo na obezbjeđivanje dobrih ekonomskih politika.

Osvrćući se na neke od pilot projekata i alata koje Međunarodna privredna komora sprovodi i nudi, direktor za Svjetski forum privrednih komora Julian Kassum predstavio je aktivnosti ICC-ja u oblasti pristupa finansijama, održivosti i kreiranja digitalnih standarda.

U susret godišnjoj Konferenciji o ekonomiji koju Privredna komora tradicionalno organizuje u oktobru u Budvi, Drakić je uputila poziv za učešće generalnom sekretaru ICC-ja i direktoru WCF-a, ističući ovaj događaj kao jedinstvenu priliku za jačanje prisustva Međunarodne komore u Crnoj Gori i regionu.

Predstavnici Međunarodne privredne komore iskoristili su priliku da pozovu delegaciju Privredne komore Crne Gore na Svjetski kongres privrednih komora, koji će se održati naredne godine u Ženevi, na kojem će biti prilike da se sa čelnicima privrednih komora iz više od 100 zemalja razgovara o nekim od najaktuelnijih pitanja globalno.

