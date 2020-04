Covid-19 izazvao krizu i u oblasti turizma

Bar, (MINA-BUSINESS) – Novonastala situacija uzrokovana koronavirusom izazvala je nezapamćenu krizu svjetskih razmjera i u oblasti turizma, saopštio je član Udruženja privrednika Bara i turistički radnik, Elvir Kalamperović.

„Posljedice će biti ogromne, a naša kompanija već trpi veliku štetu. Ipak, nadamo se da ćemo uspjeti da izdržimo, premostimo ovu globalnu pošast i da će se ona što prije završiti“, kazao je Kalamperović za Radio Bar.

Objekat Kalamper Hotel&Spa na Velikom Pijesku, kategorisan sa četiri plus zvjezdice, radi tokom čitave godine i učinkom njegovog poslovanja su u kompaniji bili izuzetno zadovoljni. Drugi hotel u vlasništvu familije Kalamperović je prije pandemije koronavirusa već uveliko prolazio kroz ozbiljnu fazu renoviranja, a okončanje radova trebalo je da bude do kraja godine.

„Rezervacije se masovno otkazuju, a samo činjenica da hotel na današnji dan ne radi već predstavlja veliku štetu. Do pojave koronavirusa imali smo značajan broj rezervacija u predsezoni, a ni ugostiteljski dio objekta – a la kart, sada ne radi. Zbog ovih okolnosti 45 zaposlenih platu prima po kolektivnom ugovoru, odnosno 70 odsto iznosa dohotka“, objasnio je Kalamperović.

Osim djelatnosti u oblasti turizma, firma Kalamper ima i tri benzinske stanice sa propratnim objektima i sadržajima. Promet je i u tom segmentu drastično pao, i do 80 odsto.

„Ljudi najveći dio vremena, u skladu sa odlukom i mjerama Vlade i Nacionalnog koordinacionog tijela, provode u svojim domovima, pa svaka privredna grana u ovom trenutku loše funkcioniše. Problemi započeti još u prošlom mjesecu prenijeli su se i u april. Tek ćemo ih osjetiti u mjesecima koji slijede“, rekao je Kalamperović.

U svojstvu čelnog čovjeka jedne od najvećih privatnih firmi u Baru, i kao član Udruženja privrednika Bara, Kalamperović je učestvovao na brojnim sastancima i konsultacijama u organizaciji Privredne komore, Unije poslodavaca i Montenegro biznis alijanse upriličenih sa ciljem razmjene mišljenja i procjene na koji način se izboriti sa krizom koju je nametnula vanredna situacija.

„Činjenica je da još nemamo definisane mjere Vlade koje bi bile podrška kako stanovništvu, tako i privredi. Plašim se da sa tim ne zakasnimo, jer svaki dan je velik kako za građane, tako i za privredu koja zapošljava veliki broj žitelja Crne Gore”, kazao je Kalamperović.

On je dodao da se nada da neće doći u situaciju da budu prinuđeni da otpuštaju ljude.

“Naša firma zapošljava 180 radnika i preko 50 kooperanata, pa podatak da na današnji dan 80 zapolenih ne radi, a u obavezi smo, što se podrazumijeva, da isplatimo platu, očekujemo podršku Vlade u smislu davanja podsticaja uz koje bi mogli da pokušamo da se izborimo”, precizirao je Kalamperović.

Prema njegovim riječima, to je tek početak, a pitanje je šta će sa sezonom biti kada sve prođe.

“Ni sami još nijesmo svjesni do kada će aktuelne zabrane trajati, mada, kako sada stvari stoje, vjerovatno do juna, ako ne i duže. S obzirom na to da se veći dio privrede ‘naslanja’ na učinkovitost turizma, neizvjesno je šta u ovom trenutku možemo podvesti pod realna očekivanja, kada je ekonomska situacija u pitanju “, dodao je Kalamperović.