Cijene nafte prošle sedmice blago porasle

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima cijene nafte su prošle sedmice blago porasle zbog slabljenja snabdjevanja iz Rusije, a veći rast cijena onemogućuje slabljenje potražnje zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 0,5 odsto, na 107,14 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,6 odsto, na 104,69 USD, prenosi SEEbiz.

Rast cijena podržavaju strahovanja od daljih poremećaja snabdjevanja iz Rusije zbog rata u Ukrajini. Sve je veća vjerovatnoća da će se Njemačka pridružiti članicama EU koje zagovaraju embargo na rusku naftu, što bi značilo još slabiju ponudu na ionako slabo snabdjevenom svjetskom tržištu nafte.

Ruska proizvodnja mogla bi ove godine pasti 17 odsto, piše Reuters, jer su zapadne sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu naštetile ulaganjima i izvozu.

S druge strane, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) vjerovatno će ostati pri svojim planovima o još jednom blagom povećanju proizvodnje u junu, o čemu će se odlučivati na sastanku 5. maja.

Međutim, slabi i potražnja za ‘crnim zlatom’ zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija.

Prošle sedmice je objavljeno da je bruto domaći proizvod (BDP) Sjedinjenih Američkih Država (SAD), najvećeg svjetskog potrošača nafte, u prvom tromjesečju neočekivano pao 0,4 odsto u odnosu na prethodni kvartal, što je prvi pad ekonomije od kratke, ali duboke recesije u jeku koronakrize prije gotovo dvije godine.

S obzirom na to da će zbog visoke inflacije američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) agresivno povećavati kamatne stope, očekuje se dalje usporavanje najveće svjetske ekonomije.

Ulagače zabrinjava i usporavanje rasta kineske ekonomije jer su zbog širenja koronavirusa već sedmicama ‘zatvoreni’ Šangaj i neki drugi gradovi, a ‘zatvara’ se i sve više škola i javnih ustanova u Pekingu.

Restriktivne mjere, u skladu s politikom ‘nulte tolerancije’ covida, usporiće ionako usporen rast druge po veličini svjetske ekonomije i dodatno poremetiti nabavne lance.

Neki analitičari podsjećaju da bi zabrinutost za kinesku potražnju mogli zasjeniti kupci iz Evrope.

“Bude li Evropa neočekivano prisiljena na međunarodnim tržištima potražiti ogromne količine gasa ili nafte, to će amortizovti strah od kineskog usporavanja i podići cijene”, objasnio je Jeffrey Halley iz OANDA-e.

Međutim, zbog očekivanog rasta kamata u SAD-u, vrijednost dolara prema korpi najvažnijih svjetskih valuta dostigla je najviše nivoe u 20 godina. A to čini naftu skupljom za zemlje s drugim valutama, pa izaziva slabljenje potražnje.

Nakon što su u prošloj godini porasle više od 50 odsto, zahvaljujući oporavku svjetske ekonomije od koronakrize, od početka ove godine cijene su nafte skočile više od 35 odsto.

Međutim, većina analitičara očekuje popuštanje cijena u narednom periodu. Prema posljednjoj anketi Reutersa, analitičari procjenjuju da će ove godine prosječna cijena nafte iznositi nešto manje od 100 USD po barelu zbog usporavanja rasta globalne ekonomije.

