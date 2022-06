Cijene nafte prošle sedmice blago porasle

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su prošle sedmice porasle, jer trgovci procjenjuju da povećanje proizvodnje Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) neće biti dovoljno, s obzirom na to da bi potražnja trebalo da poraste jer Kina postupno ukida restriktivne mjere u vezi kovida.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 0,25 odsto na 119,72 USD, dok je u Njujorku barel poskupio 3,3 odsto na 118,87 USD.

Članice OPEC-a i njeni saveznici najavili su prošle sedmice da će u julu i avgustu povećati proizvodnju za 648 hiljada barela dnevno, 200 hiljada više nego što su prije planirali, kako bi se nadoknadilo smanjeno snabdijevanje iz Rusije zbog sankcija, prenosi Hina.

Naime, čelnici Evropske unije (EU) konačno su postigli dogovor o zabrani uvoza ruske nafte brodovima, koji čini 90 odsto ukupnog uvoza. To je najoštrija sankcija koju je Unija uvela Moskvi od početka ruske invazije na Ukrajinu krajem februara.

Uvoz sirove nafte postupno će se smanjivati tokom šest mjeseci, a uvoz derivata tijekom osam mjeseci. Zabrana neće uključivati naftu koja se doprema gasovodima, u ustupku Mađarskoj.

“Budući da se dvije trećine ruskog izvoza sirove nafte doprema morem, EU će morati da nađe zamjenu za oko 1,5 miliona barela nafte dnevno. Količina je zapravo bliže 2,1 do 2,2 miliona barela dnevno, jer Poljska i Njemačka planiraju do kraja godine da obustave kupovinu nafte i iz gasovoda”, objasnio je analitičar PVM-a, Tamas Varga.

I drugi analitičari smatraju da OPEC-ovo povećanje proizvodnje neće riješiti problem slabog sbadijevanja. Dodatni je problem što nova kvota obuhvata i Rusiju, uprkos smanjenoj proizvodnji i suzdržanosti kupaca, što upućuje na zaključak da taj kartel neće uspjeti na tržište da plasira planiranu količinu.

“OPEC+ vjerovatno će na tržište plasirati znatno manje nafte nego što je dogovoreno, što znači da neće osigurati priželjkivanu pomoć”, smatra analitičar Commerzbanka Carsten Fritsch.

Tim više što se očekuje jačanje potražnje nakon što su Šangaj i Peking prošle sedmice ukinuli stroge mjere usmjerene na suzbijanje covida-19. Uz to, kineska Vlada najavila je podršku ekonomiji kako bi se što prije oporavilo od posljedica strogih epidemioloških ograničenja.

Uprkos visokoj inflaciji, i u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je potražnja za naftom i dalje snažna. Na to ukazuje podatak da su zalihe sirove nafte u SAD-u prošle sedmice pale za 5,1 miliona barela, znatno više nego što se očekivalo, a smanjene su i zalihe benzina.

Nakon što su u prošloj godini porasle više od 50 odsto, zahvaljujući oporavku svjetske privrede od koronakrize, od početka ove godine cijene nafte su, najviše zbog rata u Ukrajini, skočile oko 55 odsto.

