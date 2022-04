Cijene nafte porasle prema 107 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 107 USD nakon što je Moskva objavila da su mirovni pregovori s Ukrajinom zapeli u slijepoj ulici, što je podstaklo zabrinutost za snabdjevanje ruskom naftom.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 2,26 USD u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 106,9 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,02 USD višoj cijeni, od 102,62 USD.

Trgovci pažljivo prate stanje u Ukrajini i mirovne pregovore Kijeva i Moskve, prenosi Hina.

Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je u utorak Ukrajinu da opstruira pregovore, rekavši da Moskva neće prekinuti “specijalnu operaciju” razoružavanja susjedne zemlje, navodi Reuters.

Zapadne zemlje uvele su Rusiji sankcije, a američki predsjednik Joe Biden optužio je u utorak Moskvu za genocid.

“Prostor za pad cijena jako je ograničen”, rekao je Jeffrey Halley iz OANDA-e, dodavši da ruske izjave o mirovnim pregovorima i optužba koju je američki predsjednik adresirao na Rusiju potvrđuju da se situacija s Ukrajinom i Rusijom neće tako skoro smiriti.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) upozorila je u međuvremenu da nije moguće nadomjestiti rusku naftu, signaliziravši da ne namjerava povećati proizvodnju.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) procijenila je u utorak da će se ruska proizvodnja u aprilu smanjiti u prosjeku 1,5 miliona barela dnevno, a od maja trebalo bi biti manja gotovo tri miliona barela dnevno.

Na početku sedmice ruska proizvodnja nafte i gasnih kondenzata pala je ispod deset miliona barela nafte dnevno, spustivši se na najniži nivo od jula 2020.

Podršku cijenama pružili su i ovosedmični izvještaji o ublažavanju epidemioloških mjera u Kini, što bi trebalo podstaći potražnju.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak koštao 102,41 USD, što znači da poskupio 2,33 USD u odnosu na prethodni dan trgovanja.

