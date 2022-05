Cijene nafte podržava povećanje potražnje

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima podstaknute oskudnim zalihama i izgledima povećanja potražnje tokom ljetne sezone putovanja u najvećem svjetskom potrošaču tog energents, Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Cijena barela je na londonskom tržištu porasla 99 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 114,55 USD, dok se barelom u Njujorku trgovalo po 1,16 USD višoj cijeni, od 110,93 USD.

Cijenama nafte pomaže nedovoljno snabdijevanje benzinom. Zalihe rafiniranih naftnih proizvoda pale su u prošloj sedmici za 4,2 miliona barela, saznaje se iz tržišnih izvora koji se pozivaju na podatke Američkog instituta za naftu, prenosi Hina.

Očekuje se da će tokom prazničnog vikenda povodom Dana sjećanja u SAD-u putevi biti najprometniji u posljednje dvije godine i podstaknuti rast potražnje za gorivom, nakon ograničenja zbog pandemije koronavirusa i uprkos visokim cijenama goriva.

Istovremeno, globalne zalihe sirove nafte nastavljaju da se smanjuju, ​​jer kupci izbjegavaju naftu iz Rusije nakon njene invazije na Ukrajinu.

“Evropska unija (EU) se nada da će uspjeti da dogovori sankcije kojima bi se postupno ukinuo uvoz ruske nafte prije sljedećeg sastanka Evropskog savjeta”, saopštio je u srijedu njegov predsjednik, Charles Michel.

Rekordna količina ruske sirove nafte brenda Urals uskladištena je u brodovima na pučini, dok se za nju nastoje pronaći kupci.

S druge strane, potražnju pritiska strogi kineski pristup pandemiji. Najveći svjetski uvoznik nafte uveo je nove zabrane, a Šangaj planira da zadrži većinu ograničenja uvedenih zbog covida.

U odvojenom izvještaju Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u utorak iznosila 114,96 USD i bila je 99 centi niža u odnosu na prethodni radni dan.

