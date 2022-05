Cijene nafte pale

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte u petak su pale na međunarodnim tržištima, ali ostale na putu sedmičnog rasta podržane mogućnošću nedovoljnog snabdjevanja i rastom potražnje benzina u Americi, kao i izglednim evropskim embargom na rusku naftu.

Cijena barela na londonskom tržištu oslabila je 20 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 117,2 USD, ali je u sedmici na putu 4-postotnog dobitka.

Barelom se na američkom tržištu trgovalo po 40 centi nižoj cijeni, od 113,69 USD, a na putu je sedmičnog povećanja 0,5 odsto, prenosi Hina.

Cijene na oba tržišta podržavaju nastojanja Evropske komisije da dobije jednoglasnu podršku svih 27 država-članica EU za predložene nove sankcije protiv Rusije, ali Mađarska predstavlja kamen spoticanja.

Visoki mađarski zvaničnik rekao je da su zemlji potrebne tri i po do četiri godine da se riješi zavisnosti od ruske nafte.

U odvojenom je izvještaju Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u četvrtak koštala 116,5 USD i poskupila 67 centi u odnosu na prethodni radni dan.

