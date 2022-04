Cijene goriva mogle bi pojeftiniti jedan do tri centa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijena eurodizela na crnogorskim pumpama od sjutra bi mogla biti tri centa niža, dok bi dvije vrste benzina mogle pojeftiniti po cent, pokazuju preliminarni podaci odnosa cijena naftnih derivata na međunarodnim berzama i odnosa kursa dolara i eura.

Prema tim procjenama, nova cijena litra eurodizela iznosiće 1,72 EUR, benzina BMB 98 1,74 EUR, a BMB 95 1,7 EUR. Cijena lož ulja takođe bi mogla pasti tri centa na 1,64 EUR, pišu Vijesti.

Ministarstvo kapitalnih investicija danas će saopštiti zvanične cijene koje će važiti narednih 14 dana.

Prije godinu cijena eurodizela u Crnoj Gori iznosila je 1,12 EUR i bila čak 60 centi niža nego sada. Dvije vrste benzina bile su jeftinije 40 centi – BMB 98 1,33 i BMB 95 1,3 EUR.

Od marta prošle godine cijene naftnih derivata na međunarodnim berzama počele su znatno da rastu zbog veće potražnje izazvane ekonomskim oporavkom usljed popuštanja epidemioloških mjera, ali i odluke zemalja najvećih izvoznika nafte OPEC-a da značajnije ne povećavaju proizvodnju.

Krajem februara ove godine zbog napada Rusije na Ukrajinu, kao i zbog najava sankcija Rusiji, koja je jadna od većih izvoznika nafte, došlo je do novog rekordnog rasta cijena. U međuvremenu, zemlje OPEC-a i dalje odbijaju da značajnije povećavaju proizvodnju.

OPEC je proizvodnju za april i maj povećao svega 400 hiljada barela nafte dnevno, iako su Sjedinjene Američke Države (SAD) tražile dva miliona. Vlada SAD-a je prije nekoliko dana odlučila da iz svojih rezervi ispušta dnevno milion barela kako bi zaustavila rast cijene, u čemu je i uspjela.

Buduće cijene zavisiće od toga da li će međunarodna zajednica udruženo uvesti sankcije Rusiji i na izvoz nafte, kao i da li će te količine nadomjestiti na drugom mjestu.

U Skupštini već mjesec na razmatranje čeka zakon koji bi snizio akcize na gorivo za 40 odsto, ali je ta institucija u blokadi zbog političkog sukoba.

