Cijene eurosupera 95 i eurodizela više od prosjeka u regionu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene eurosupera 95 i eurodizela u Crnoj Gori više su od prosjeka u regionu, pokazuju podaci iz Biltena Ministarstva kapitalnih investicija.

Prema podacima iz novog Biltena o cijenama naftnih derivata, litar eurosupera 95 u Crnoj Gori košta 1,73 EUR. Skuplji je samo u Albaniji, gdje košta 1,85 EUR.

U Hrvatskoj eurosuper 95 košta 1,67 EUR, Bosni i Hercegovini (BiH) 1,5 EUR, Srbiji 1,49 EUR i Sjevernoj Makedoniji 1,37 EUR.

Najjeftiniji eurosuper 95 u Evropi plaćaju građani Mađarske, 1,27 EUR, a najskuplji stanovnici Danske 2,18 EUR.

Kada je u pitanju eurodizel, litar u Crnoj Gori košta 1,76 EUR. Skuplji je u Albaniji i Hrvatskoj, gdje se može kupiti za 2,02 EUR odnosno 1,81 EUR.

Litar eurodizela jeftiniji je u Srbiji gdje košta 1,67 EUR, BiH 1,61 EUR i Sjevernoj Makedoniji 1,39 EUR.

Najskuplji eurodizel u Evropi plaćaju građani Švedske 2,39 EUR, a najjeftiniji stanovnici Malte 1,21 EUR.

Ministarstvo na sedmičnom nivou objavljuje osnovne podatke u vezi sa maloprodajom naftnih derivata, odnosno uporedne cijene goriva u regionu i Evropi.

