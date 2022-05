Cijena nafte na londonskom tržištu prošle sedmice blago pala

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na londonskom tržištu je cijena nafte prošle sedmice blago pala jer se trgovci plaše slabljenja potražnje zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija, dok podršku cijenama pruža mogući embargo Evropske unije na uvoz ruske nafte.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošle sedmice 0,75 odsto, na 111,55 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,65 odsto, na 110,49 USD, prenosi Hina.

Sve do petka cijene su bile u značajnijem minusu na sedmičnom nivou, ali tog dana su skočile oko četiri odsto, podstaknute pregovorima u EU o embargu na rusku naftu i krizom na evropskom tržištu gasa koju su izazvali odgovor Moskve na zapadne sankcije i ukrajinska blokada rute za dopremu ruskog gasa.

Moskva je, naime, na sankcije koje su joj već uvele zapadne zemlje odgovorila zabranom poslovanja s evropskim podružnicama gasnog diva Gazproma, a krizu na evropskom tržištu gasa zaoštrila je i ukrajinska blokada važne tranzitne rute za dopremu ruskog gasa.

“Cijene prirodnog gasa u Evropi rastu i to će se nužno preliti i na naftu. Visok nivo cijena nafte vjerovatno će podržati i eskalacija na frontu sankcija Rusiji”, napisao je Jeffrey Halley iz OANDA-e u osvrtu na situaciju na tržištima.

Značajniji rast cijena zakočila je zabrinutost zbog slabljenja globalne potražnje.

Kina, naime, ne odustaje od strogih mjera suzbijanja covida-19.

Analitičari Nomure procjenjuju da trenutno oko 40 kineskih gradova primjenjuje djelimično ili puno ‘zatvaranje’ ili neke druge mjere stroge kontrole, a pod uticajem tih mjera je otprilike 290 miliona ljudi.

A to će usporiti ionako usporen rast druge po veličini svjetske ekonomije.

Kako se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) inflacija kreće na najvišim nivoima u 40 godina, američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nastaviće da zaoštrava monetarnu politiku, pa će oporavak privrede usporiti.

Kako se očekuje usporavanje i ostalih najvećih ekonomija svijeta, trgovci se plaše slabljenja potražnje za ‘crnim zlatom’ narednih mjeseci.

Međunarodna agencije za energiju (IEA) procjenjuje da bi usporavanje potražnje i veća proizvodnja na Bliskom istoku i u SAD-u trebalo da otkloni “akutni deficit u snabdjevanju zbog pogoršanih poremećaja u snabdjevanju iz Rusije”.

Uz to, vrijednost dolara prema korpi najvažnijih svjetskih valuta dostigla je najviše nivoe u 20 godina. A to čini naftu skupljom za zemlje s drugim valutama, pa izaziva slabljenje potražnje.

Nakon što su u prošloj godini porasle više od 50 odsto, zahvaljujući oporavku svjetske privrede od koronakrize, od početka ove godine cijene su nafte skočile oko 45 odsto.

