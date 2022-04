Čađenović: Radujem se zahtjevu SDP-a za kontrolno saslušanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) Vladimir Čađenović apelovao je na predsjednika i članove Odbora za ekonomiju, finansije i budžet da što hitnije zakažu sjednicu tog tijela, navodeći da se raduje zahtjevu za kontrolno saslušanje koji je podnijela Socijaldemokratska partija (SDP).

SDP je podnio zahtjev za kontrolno saslušanje zbog utvrđivanja uzroka i načina pokrivanja finansijskih gubitaka CEDIS-a od 10,9 miliona EUR.

Čađenović je naveo da se iskreno raduje zahtjevu za kontrolno saslušanje koji je SDP podnio nadležnom skupštinskom odboru.

„Koristim priliku da uputim apel predsjedniku i članovima Odbora da što hitnije zakažu sjednicu tog tijela na kojoj ću imati prilike da pred očima crnogorske javnosti, licem u lice sa onima koji skoro sedmicu zlonamjerno i manipulatorski iznose neistine na račun CEDIS-a, famoznog gubitka, te uzroka nastanka istog“, kaže se u saopštenju.

Čađenović je kazao da će to biti dobra prilika da sučele stavove, argumente i razgovaraju o globalnoj energetskoj krizi, koja je dovela do povećenja cijena električne energije na tržištu, ali i ekonomskoj krizi i rješenjima za ublažavanje njihovih posljedica.

„Zahvalan sam što ću u najvećem zakonodavnom domu imati priliku da manipulatorima prezentujem rezultate rada CEDIS-a za prošlu godinu“, naveo je Čađenović.

Kako je rekao, rezultati nedvosmisleno pokazuju da bi kompanija prošlu godinu sa cijenom za nabavku električne energije za pokirvanje gubitaka, koju je odobrila RAE, od 53,392 EUR po MWh završila sa dobiti, koja bi znatno bila veća nego u godinama kada se MWh električne energije plaćao značajno niže od cijene koja je odobrena za prošlu godinu.

Čađenović je kazao da će učešće na skupštinskom odboru biti dobra prilika da odgovori na sva pitanja koja su prethodnih dana, kako je naveo, vrlo zlonamjerno od različitih političkih subjekata postavljana u medijima, a na koja je CEDIS blagovremeno svaki put odgovorio.

On je rekao da ga dešavanja prethodnih dana navode na zaključak “da mnoge bole odgovori koje su dobili od CEDIS-a, jer su očigledno mislili da menadžment nešto krije, ili da se nečega stidi”.

“No onaj ko nešto krije uvijek stvara zid ćutanja, a tog zida neće biti dok smo ja i ovaj menadžment na čelu CEDIS-a“, kaže se u saopštenju.

