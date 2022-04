Buterinu dodijeljeno državljanstvo Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Osnivaču eterijuma i jednom od najvećih stručnjaka u blokčejn industriji Vitaliku Buterinu dodijeljeno je državljanstvo Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Navodi se da je Buterin stekao crnogorsko državljanstvo prijemom, na predlog premijera Zdravka Krivokapića, a nakon inicijative ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića i mišljenja tog resora.

“Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je, prepoznajaći značaj ove inicijative, donio odluku o prijemu u crnogorsko državljanstvo Vitalika Buterina na predlog premijera i danas mu je uručen pasoš Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da je grupa svjetskih stručnjaka u kripto industriji boravila u Crnoj Gori na poziv Spajića.

“Saradnja sa njima je od posebnog značaja za doprinos razvoju crnogorske ekonomije, privlačenje investicija i otvaranje visoko-platežnih radnih mjesta u toj industriji”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Buterin kao najpoznatije ime te industrije doprinijeće daljoj promociji Crne Gore i sveukupnom razvoju kripto industrije u našoj državi.

“Crna Gora radi na uspostavljanju zakonodavnog okvira koji će omogućiti da se na najbolji način iskoristi ova tehnologija i da doprinese rastu bruto-domaćeg proizvoda”, kaže se u saopštenju.

Buterin je, kako se navodi, nakon nedavnog panela “Budućnost Sad! Nova era crnogorskih finansija”, kazao da Crna Gora mora imati dobru legislativnu osnovu, kao i kapacitete za edukaciju mladih generacija da bi građani osjetili korist od te tehnologije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS