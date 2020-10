Buduće preduzetnice posjetile Tehnopolis

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Nevladina organizacija (NVO) Mladiinfo Montenegro organizovala je, u okviru projekta pod nazivom Kroz biznis do ravnopravnosti, posjetu budućih preduzetnica Inovacionom preduzetničkom centru Tehnopolis.

Iz te NVO je saopšteno da je istog dana u nikšićkom hotelu Yugoslavija održana i radionica o Canvas biznis modelu.

“Preduzetnice, učesnice projekta, na početku su upoznate sa radom Tehnopolisa, aktivnostima, kao i programima koje sprovode. Predstavljen im je coworking prostor, funkcionisanje biznis inkubatora, realizovane obuke i događaji, ali i planirani”, navodi se u saopštenju.

Preduzetnicama je objašnjeno da Tehnipolis teži da doprinese društveno-ekonomskom razvoju lokalne i regionalne zajednice kroz osnivanje novih i razvoj postojećih mikro i malih preduzeća koja svoje poslovanje baziraju na specifičnim znanjima, vještinama ili naprednoj tehnologiji.

Među ciljevima kojima Tehnopolis teži je i podizanje svijesti o značaju preduzetništva kao ključne kompetencije za razvoj mikro i malih preduzeća, promovisanje naučno istraživačkih rezultata u svrhu pospješivanja poslovanja preduzeća, promocija inovacija kao važnog faktora razvoja preduzeća, prenos znanja i primjera dobre prakse iz regiona i Evrope i bolja informisanost lokalnog stanovništva iz oblasti preduzetništva, ekonomije, marketinga, menadžmenta i projektnog planiranja.

Na radionici o Canvas biznis modelu su učestvovale preduzetnice, kao i mladi ljudi koji imaju ideju i žele da je sprovedu u djelo.

“Svrha Canvas biznis modela je da se razradi ideja i on predstavlja uvod u pisanje biznis plana. To je dinamičan alat koji omogućava i inicira stalno mijenjanje i dopunjavanje sadržaja. Prikladan je za sve kategorije – od potencijalnih preduzetnika, do velikih kompanija i jednostavan da ga mogu primienjivati svi zaposleni”, navodi se u saopštenju.

U praktičnom dijelu radionice zadatak je bio da učesnici naprave Canvas model na osnovu sopstvenih biznis ideja, dok je završni dio bio rezervisan za njihovo prezentovanje i diskusiju.