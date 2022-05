BIG šoping centri i zvanični vlasnik Delta City-ja u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – BIG šoping centri su u četvrtak ispunili sve uslove za zvaničnu kupovinu 100 odsto vlasništva Delta City-ja Podgorica.

Iz Delta City-ja su kazali da je generalni direktor BIG CEE, Lev Weiss, rekao da je kupovina tog šoping mola njihova ulaznica za Crnu Goru i samo početak njihove podrške i ulaganja u zemlju.

“Ova transakcija je u skladu sa našom strategijom koju smo deklarisali prošle godine, da nastavimo razvoj kompanije širom balkanskog regiona. BIG će donijeti novo iskustvo za svoje kupce kroz redovne i dinamične događaje tokom cijele godine, kao i u vidu brojnih novih prodavnica i brendova“, naveo je Weiss.

Delta City Podgorica se prostire na površini od 24,5 hiljada kvadratnih metara sa 100 odsto popunjenosti.

Tržni centar ima maloprodajni miks koji uključuje Aroma supermarket, Cineplexx bioskope, kafiće, restorane, modne lance i sportske prodavnice, predvođene ključnim brendovima kao što su Zara, Bershka, Mango, Pandora, Fashion & Friends, Sport Vision, Cosmetics market i mnogi drugi.

BIG CEE predstavlja dio kompanije BIG šoping centri iz Izraela, koja rukovodi sa oko 60 šoping centara širom svijeta, između ostalih u Izraelu, Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Srbiji.

