Bar idealan za organizovanje aktivnog odmora

Bar, Novi Sad, (MINA-BUSINESS) – Grad Bar je idealan za organizovanje aktivnog odmora, a pored prelijepih plaža nudi i raznovrstan drugi sadržaj za turiste, saopšteno je iz barske Turističke organizacije (TO).

Vršilac dužnosti direktora TO Bar, Ivan Kovač, je na konferenciji za novinare u Novom Sadu, kazao da je Bar jedina opština u Crnoj Gori koja se prostire na dvije obale, Skadarskog jezera i Jadranskog mora.

„Opština Bar je idealna za organizovanje aktivnog odmora, a pored prelijepih plaža nudi mnogo toga što je možda ovom tržištu nepoznato, a to su pet kanjona, panoramska ruta, markirane pješačke staze i alpinizam“, rekao je Kovač.

On je, kako je saopšteno iz TO Bar, preporučio svima da dođu automobilom, kako bi obišli sva skrivena blaga koja čuva zaleđe grada pod Rumijom.

TO Bar je ponudu u Novom Sadu predstavila u okviru regionalne road show kampanje, koju organizuje Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa bogatom turističkom ponudom, koju su kroz promotivni materijal na štandovima plasirale lokalne turističke organizacije Crne Gore.

