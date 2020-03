Ako Vlada ne pomogne može doći i do otpuštanja radnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Obustavljanje javnog prevoza u međugradskom, prigradskom i gradskom saobraćaju autobusima i kombijima katastrofalno utiče na saobraćaj i turizam, poručio je izvršni direktor podgoričke kompanije Božur, Radivoje Kovačević.

On je kazao da u naredna dva mjeseca mogu isplaćivati zarade zaposlenima i neće nikom davati otkaz, ali i da će teško u trenutnoj situaciji izmirivati sve obaveze, piše Pobjeda.

Očekuju da će Vlada pravovremenim ekonomskim mjerama pomoći prevoznicima i vlasnicima autobuskih stanica da opstanu i sačuvaju radna mjesta, navodeći da kompanije iz te branše same sigurno neće moći podnijeti teret novonastale situacije.

“Ako ova situacija potraje to će se loše odraziti na poslovanje autobuskih prevoznika. Na tu mogućnost ne želimo ni da pomislimo, jer to bi pored ove katastrofe sa koronavirusom, bila još jedna katastrofa od koje se većina prevoznika ne bi oporavilo. U tom slučaju bi došlo i do otpuštanja radnika što niko od nas ne želi”, kazao je Kovačević.

On je naveo da je Božur prvi privatni prevoznik u Crnoj Gori.

“Poslujemo 30 godina i ne pamtimo da je bila teža situacija od ove”, saopštio je Kovačević i dodao da je prevoznike nakon jako loše zimske sezone i manjeg broja putnika sada zadesila i totalna obustava saobraćaja.

Kovačević je naveo da su rad u preduzeću Božur sada organizovali samo u prvoj smjeni.

“U kompaniju dolazi jedan zaposleni radi prijema pošte i davanja informacija, jer imamo dosta telefonskih poziva. Naše autobuse sa vozačima smo stavili na raspolaganje Vladi za transport građana koji dolaze iz inostranstva”, kazao je Kovačević.

Isto to su, kako je dodao, uradili i prevoznici BLT, Vujović, Lalatović i Blue line.

“Ostali zaposleni su poslati kući i čekaju što će dalje biti”, saopštio je Kovačević i dodao da će kompanije iz ove branše teško izmirivati svoje obaveze.

Kovačević je kazao da se nadaju da će novonastala situacija trajati kraće i da će se polako vratiti normalni uslovi rada, kao i da će uz pomoć države sve ovo lakše prebroditi.

“Slična je situacija i kod drugih prevoznika”, rekao je Kovačević i dodao da Božur ima 37 zaposlenih, a u sezoni zapošljava 20 dodatnih vozača. Imaju 25 autobusa i održavaju 11 međunarodnih i dvije domaće linije.

Kovačević očekuje da će Vlada pomoći autobuskim prevoznicima.

Od mjera koje je Vlada donijela 19. marta iskoristili su moratorijum za otplatu kredita na 90 dana, a biće prinuđeni da, pored kredita koje imaju, iskoriste mogućnost za podizanje kredita kod Investiciono-razvojnog fonda (IRF) kako bi što bezbolnije izašli iz krize.

“Da bi sve ovo brže prošlo i da bi svi počeli normalno da radimo i živimo, treba da poštujemo mjere prevencije koje donosi Vlada. Ostanite doma”. poručio je Kovačević.

Izvršni direktor kotorske Autoboke, Veselin Salamadija, kazao je izvjesno da će posljedica biti smanjenje prihoda i otežano poslovanje prevoznika i autobuskih stanica, ali da je za sada nezahvalno davati bilo kakve prognoze.

“Pošto su mjere zabrane javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju od nedavno na snazi, za sada je nezahvalno davati bilo kakve prognoze”, kazao je Salamadija.

On je rekao da je izvjesno da će svi prevoznici i vlasnici autobuskih stanica imati negativne finansijske posljedice, što će se odraziti na planove poslovanja i funkcionisanje preduzeća.

Salamadija je dodado da će tek kada se mjere zabrane stave van snage i kada budu imali jasnu sliku kako teče oporavak tržišta javnog prevoza putnika, moći da sagledaju mogućnosti nastavka redovnih isplata, kako prema zaposlenima tako i prema državi.

“U ovakvim okolnostima očekujemo angažovanje države i sagledavanja svih mehanizama koji će za cilj imati nesmetani nastavak poslovanja crnogorskih prevoznika i autobuskih stanica”, naveo je Salamadija.

On je dodao da u potpunosti razumije i podržava Vladine mjere, navodeći da je svaki vid pomoći od velikog značaja za opstanak crnogorskih prevoznika i normalnog funkcionisanja transportne privrede.

“U zavisnosti od trajanja ove situacije očekujemo da će Vlada pravovremeno donositi ekonomske mjere koje će omogućiti opstanak ovih kompanija i očuvanje radnih mjesta a crnogorski prevoznici svakodnevno su u komunikaciji sa kolegama iz okruženja i kolegama iz Evropske Unije (EU).

Salamadija je kazao da prate koje mjere preduzimaju njihove države.

“Izvjesno je da mjere koje druge države preduzimaju prema svojim prevoznicima mora primijeniti i naša država, jer će u suprotnom doći do gubitka tržišta autobuskog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju, kao i globalnog poremećaja u transportnoj privredi”, zaključio je Salamadija.