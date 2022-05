Aerodromima Crne Gore zahvalnica za pomoć crnogorskoj dijaspori u Njujorku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore (ACG) dobitnici su zahvalnice Generalnog konzulata Crne Gore u Njujorku za humanitarni rad i pomoć crnogorskoj dijaspori u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), saopšteno je iz te kompanije.

Navodi se da je plaketa uručena izvršnom direktoru ACG, Goranu Jandreoskom, koji je bio dio crnogorske delegacije koju je, tokom zvanične posjete sjedištu kozulata u Njujorku, predvodio ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Iz Aerodroma su kazali da je povod susreta Dan nezavisnosti Crne Gore.

Jandreoski je poručio da ga raduje što dijaspora jasno iskazuje stav o značaju ACG za njihove živote.

“Mi spajamo familije, na našim aerodromima se dočekuju kćeri i sinovi, koji su, sticajem životnih okolnosti, sudbinu vezali za neko drugo mjesto”, rekao je Jandreoski.

On je naveo da zato imaju obavezu, između ostalih, i zbog iseljenika, da unapređuju i infrastrukturu i ljudske resurse.

“Čast mi je što ću biti u prilici da čujem savjete Crnogorki i Crnogoraca koji su uspješni, profesionalno ostvareni i istaknuti članovi društva SAD-a”, dodao je Jandreoski.

