Adriatic Properties: Milatović prezentuje dezinformacije o privremenoj mjeri

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, prekršio je uslove povjerljivosti arbitraže u kojoj učestvuje Adriatic Properties tako što je, kako su saopštili njegovi predstavnici, na Twitteru širio dezinformacije o prirodi privremene mjere koju je odobrio Arbitražni sud u Londonu.

“Milatović lažno tvrdi da je LCIA izdala zabranu postavljanja privremenih objekata koji onemogućavaju slobodan prolaz kroz Miločer park i da je to dokaz ispravnosti stava Vlade. Ova izjava je potpuno netačna, jer LCIA nije izdala takvu zabranu”, navodi se u reagovanju Adriatc Properitesa na izjavu Milatovića od 20. marta.

Milatović je kazao da je Arbitražni sud u Londonu izdao zabranu postavljanja privremenih objekata kojima se onemogućava slobodan prolaz kroz Miločerski park.

Iz Adriatic Propoeriesa su naveli da je Milatović rekao i da se raduje otvaranju hotela Sveti Stefan, nagoveštavajući da je to na neki način rezultat trenutne privremene mjere koju je dodijelio LCIA.

“Istina je, a to zna i ministar, da LCIA nije donio odluku da Adriatic mora da otvori hotele za ovu sezonu. Takođe da LCIA nije donio odluku kojom se Adriatic-u zabranjuje da ograniči pristup kroz Miločerski parka. Naprotiv, LCIA je jednostavno notirala da su Hoteli Sveti Stefan zatražili kao trenutnu privremenu mjeru da kapija bude privremeno otvorena samo dok LCIA ne donese odluku nakon razmatranja relevantnih činjenica i pravnih podnesaka svih stranaka na ročištu u aprilu”, navodi se u saopštenju.

LCIA je, kako su objasnili, jasno stavila do znanja da u vrijeme donošenja trenutne privremene mjere nije uzela u obzir relevantne činjenice i pravne podneske svih strana.

”To što je ministar ovakvo pogrešno predstavio ovaj administrativni korak i način na koji ga je iskoristio, predstavlja čin očaja. Važno je napomenuti da je trenutna privremena mjera LCIA-a potpuno i jasno stavila do znanja da ona ‘ne izražava nikakav stav o, niti tumačenje lokalne privremene mjere’ sudije Blaže Jovanića i stoga se LCIA ni na koji način ne bavi lokalnom privremenom mjerom”, kazali su iz Adriatic Properites-a.

Odluka LCIA je, kako su naveli, bila jednostavno administrativna mjera za očuvanje statusa quo, sve dok LCIA ne bude mogla da donese odluku nakon razmatranja relevantnih činjenica i pravnih podnesaka svih strana.

“Ova administrativna odluka je u direktnoj suprotnosti sa lokalnom privremenom mjerom, u kojoj je Privredni sud Crne Gore saslušao argumente i pregledao detaljne podneske stranaka prije nego što je donio odluku u korist Adriatic-a. Šokantno je, ali nije iznenađujuće, da je gospodin Milatović namjerno iskoristio trenutnu privremenu mjeru LCIA-e da obmane crnogorsku javnost izjavom da je odluka sudije predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića nevažeća i korumpirana”, dodaje se u saopštenju.

U toj kompaniji smatraju da nečuveno ponašanje ministra samo svedoči o njegovom potpunom nepoštovanju vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa.

“Izjave ministra štete i ekonomskom razvoju Crne Gore narušavajući reputaciju Crne Gore kao mjesta za poslovanje stranih investitora. Privatnost pješačke staze koja vodi do Kraljičine plaže je stvar o kojoj se piše već više od decenije, a pravo Adriatic-a da joj ograniči pristup je sadržan u ugovorima o zakupu hotela. Adriatic je uvjeren da će, nakon što LCIA sasluša sve dokaze i pregleda pravne podneske svih strana u aprilu presuditi u korist Adriatica, na isti način kao što je to i Privredni sud Crne Gore uradio”, rekli su iz te kompanije.

Iz Adriatic Properties-a su kazali da, iako lažno predstavljene kao pobjede, “ove pravne igre Ministarstva ekonomskog razvoja pod gospodinom Milatovićem nemaju nikakvog uticaja na ishod arbitraže”.

“Nažalost, jedino što će gospodin Milatović postići je da ekstremno oteža otvaranje Amana Sveti Stefan za ovu sezonu. Iz toga se zaključuje da gospodin Milatović ima sasvim drugačiju viziju od Adriatic-a o razvoju Crne Gore i Svetog Stefana kao turističkih destinacija. Dok je Adriatic posvećen Crnoj Gori i privlačenju visoko platežnih gostiju, gospodin Milatović vjeruje u političke i pravne igre koje štete crnogorskoj privredi i turizmu”, zaključuje se u saopštenju.

