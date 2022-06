Abazović: Poboljšanje saradnje da efektuira zajedničkim pobjedama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će istrajati u tome da izgradi što bolju komunikaciju sa Unijom slobodnih sindikata (USSCG), koja će efektuirati podrškom izvršne vlasti raznim inicijativama te sindikalne organizacije, kao i zajedničkim pobjedama u korist građana, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Abazović se danas sastao sa delegacijom USSCG, koju su činili generalni sekretar Srđa Keković, njegova zamjenica Ivana Mihajlović, predsjednik Sindikata Kliničkog centra (KCCG), Nebojša Radonjić i predsjednik Sindikata prosvjete, Radomir Božović.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog Kabineta, Keković je istakao da je Vlada njihov partner sa kojim žele da izgrađuju otvorenu i bolju saradnju.

Keković je ukazao na potrebu izmjena zakona o radu i o Fondu rada, kao i problematiku potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

Mihajlović je Abazovića upoznala sa inicijativom o formiranju Radnog suda kao specijalizovanog za radne sporove, inicijativom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao i problemom nedostatka ustanove koja se bavi utvrđivanjem profesionalnih oboljenja.

„Naglasivši odličnu saradnju sa ministrom zdravlja, Dragoslavom Šćekićem, Radonjić je Abazovića upoznao sa radom i značajem KCCG-a u zdravstvenom sistemu Crne Gore, potrebama medicinskog i nemedicinskog osoblja u toj instituciji, kao i sa inicijativom o potpisivanju Posebnog kolektivnog ugovora sa KCCG-om”, navodi se u saopštenju.

Božović je ocijenio da je prosvjeta, kao jedan od temelja društva, nepravedno godinama zapostavljana.

On je Abazovića upoznao sa potrebom izmjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i problemom višegodišnje politizacije prosvjete.

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci koji imaju za cilj unapređenje saradnje i preduzimanje neophodnih koraka ka razmatranju i realizaciji predloženih inicijativa od USSCG-a.

