Poreski dug preko 550 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan poreski dug u Crnoj Gori je preko 550 miliona EUR, saopštila je predstavnica Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Bojana Bajić.

Ona je navela i da će dužnicima biti ponuđeno da kroz reprogram izmiruju dugove, prenosi portal RTCG.

“U svakom slučaju postoji plan, kako da se olakša poreskim obveznicima, kako da ogroman poreski dug izmire”, navela je Bajić u emisiji Dobro jutro Crna Goro.

Novu “crnu listu” poreskih dužnika, kako je najavila, Uprava prihoda i carina objaviće krajem ove sedmice.

Bajić je saopštila i da je preko 80 odsto crnogorskih poreskih obveznika, odnosno njih 27,02 hiljade, u sistemu elektronske fiskalizacije.

Od tog broja u sistemu elektronske fiskalizacije je, kako navodi Bajić, i 3,7 hiljada fizičkih lica.

“To ipak ne znači da oni uredno izmiruju obaveze. Elektronska fiskalizacija je evidencija prometa i mi znamo da promet kada je nastao on je istog trenutka evidentiran u Upravi prihoda i carina”, navela je Bajić.

Ona je kazala i da kao rezultate elektronske fiskalizacije imamo bolju evidenciju ukupnog PDV prometa, ali i bolju naplatu.

“Ovo je proces, ovo se ne može završiti u jednom trenutku”, poručila je Bajić.

Kazne u ovoj oblasti su, kako navodi, stroge i za preduzeća kreću se i do 40 hiljlada EUR.

