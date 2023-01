ZZZ dodijelio sredstva granta za 468 nezaposlenih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kroz Program grantova za samozapošljavanje, vrijedan 3,5 miliona EUR, koji je Zavod za zapošljavanje (ZZZ) realizovao uz podršku Evropske unije (EU), 468 nezaposlenih dobilo je priliku da pokrene sopstveni biznis i riješi egzistencijalno pitanje.

Vršilac dužnosti direktora ZZZ, Gzim Hajdinaga, je na završnoj konferenciji trogodišnjeg projekta, koji se finansira iz pretpristupnih fondova (IPA), kazao da je to primjer predanog rada i rezultat intenzivne saradnje Crne Gore i EU, posredstvom Delegacije EU.

Direktna podrška je dio 18 miliona EUR vrijednog Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.

“Program grantova za samozapošljavanje sproveo je Zavod kao korisnik direktnog granta, uz podršku resornih ministarstava. Zahvaljujući dobijenim sredstvima, u iznosu od 3,5 miliona EUR, Zavod je uspio da dodijeli sredstva granta za čak 468 nezaposlenih, koji su dobili priliku da se ostvare kao preduzetnici ili društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o) i sebi obezbijede održivu egzistenciju”, kazao je Hajdinaga na konferenciji za novinare koja je održana u Evropskoj kući.

On je objasnio da je naglasak stavljen na mlade, žene i dugotrajno nezaposlene osobe.

“Na ovaj način doprinijelo se smanjivanju sive ekonomije i siromaštva, kao i povećanju zaposlenosti. Podstaklo se preduzetništvo i stvorili preduslovi za otvaranje novih radnih mjesta”, saopštio je Hajdinaga i napomenuo da više od 95 odsto korisnika granta i dalje postoji.

On je rekao da su na taj način sproveli efikasan pilot projekat, koji je rezultirao odlukom da preraste u redovnu mjeru aktivne politike zapošljavanja.

“Realizacijom ovog projekat značajno su se poboljšali kapaciteti Zavoda u realizaciji sličnih projekata. Cjelokupna ekonomska aktivnost u državi, umnogome će zavisiti od efikasno istrošenih evropskih sredstava. Zato ćemo nastaviti da sarađujemo sa svim relevantnim akterima i organizacijama i dajemo puni doprinos rješavanju pitanja nezaposlenosti u Crnoj Gori”, poručio je Hajdinaga.

Program je realizovan u tri jednogodišnja ciklusa u cilju podrške rješavanju problema nezaposlenosti odnosno podsticanja preduzetništva, samozapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta.

Predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, Isaksson Liselotte, kazala je da je Unija ovim programom još jednom pokazala da podržava crnogorske građane u ovim teškim vremenima.

“Drago nam je što smo bili u mogućnosti da pomognemo Zavodu da obezbijedi efektivan odgovor na ekonomske izazove, koji su uzrokovani zdravstevnom i ekonomskom krizom u proteklih nekoliko godina”, rekla je Liselotte.

EU je, prema njenim riječima, kroz tu podršku željela da se bavi problemom nezaposlenosti i osnaživanjem preduzetništva – posebno žena, mladih i onih koji su dugoročno nezaposleni.

“Zadovoljni smo što smo uspjeli da obuhvatimo oko 460 nezaposlenih, razvijemo njihove kreativne ideje i transformišemo ih u proizvode i servise koji su funkcionalni. Projekat nije doprinio samo krajnjim korisnicma, već je osnažio kapacitete Zavoda da uspostavi mehanizme za praćenje i evaluaciju ove vrste grantova”, smatra Liselotte.

Ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, kazao je da je zadovoljan realizacijom projekta.

“Direktni grant Zavodu, iz kojeg su finansirani grantovi za samozapošljavanje, obezbijeđen je iz programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zašatitu 2015-2017. Program je bio vijedan 18 miliona EUR i predstavljao je donaciju Unije u okviru pretpristupne podrške IPA Crnoj Gori”, kazao je Adrović.

On je ocijenio da je program doprinio jačanju međusektrske saradnje i kapaciteta institucija za kreiranje i sprovođenje politika, približavajući se standardima EU.

“Tome u prilog govori činjenica da je preko 85 odsto ukupne vrijednosti programa uspješno implementirano”, naveo je Adrović.

On je zaključio da projekti poput ovog direktno doprinose kvalitetu života građana Crne Gore i najavio dalju podršku Ministarstva u sličnim aktivnostima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS