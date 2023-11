Zvanično počela izgradnja stambenog kompleksa Cortex selo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja stambenog kompleksa Cortex selo, namijenjenog zaposlenima u IT kompanijama članicama ICT Cortexa, zvanično je počela.

Ceremonija polaganja kamena temeljca održana je prošlog četvrtka u prisustvu budućih stanara, partnera i saradnika tog kompleksa.

“Ovaj važan korak predstavlja realizaciju dugoočekivanog projekta, poznatog kao Cortex selo, čija je inicijativa pokrenuta prije više od godinu. Cilj projekta je rješavanje ključnog životnog pitanja stručnjaka iz IT industrije – stambenog obezbjeđenja”, navodi se u saopštenju ICT Cortexa.

Izvršni direktor ICT Cortexa, Tarik Zaimović, kazao je da je jako ponosan što su uspjeli da obezbjede 100 stanova mladim IT porodicama, odnosno jedan vrlo kvalitetan i udoban dom, koji je fokusiran na porodicu.

“Imamo neke lijepe sadržaje koji će nas tu okupiti i moram da kažem da sam jako ponosan na cjelokupan projekat”, naveo je Zaimović.

Izvršni direktor Eurozoxa, Zoran Drobnjak, saopštio je da mu pričinjava zadovoljstvo što i na zvaničan način obilježavaju početak rada, kako bi se zajedno uvjerili da dinamika, rokovi i kvalitet rada, idu u skladu sa planiranim.

“Plan za završetak radova je 13. mart 2025. godine, ali se mi trudimo da, zajedno sa našim partnerima i u korist krajnjih korisnika, završimo par mjeseci prije”, dodao je Drobnjak.

S obzirom na to da će ovaj stambeni kompleks činiti čak 30 odsto zelene površine, sadnjom drveta simbolično je obilježen ne samo početak gradnje, već i naglašena posvećenost očuvanju prirodne sredine i stvaranju harmoničnog okruženja za buduće stanare.

Predstanik NLB banke, Miraš Đelošević, kazao je da ovaj poduhvat predstavlja značajan korak prema unapređenju lokalne zajednice, istovremeno pružajući podršku mladim porodicama u rješavanju stambenog pitanja.

“Ovo je naš doprinos razvoju IT industriji i ponosni smo što smo u mogućnosti da podržimo projekat sa inspirativnom vizijom, koji će postaviti nove standarde održive stambene izgradnje u Crnoj Gori. Drago nam je što su nas IT kompanije iz klastera ICT Cortex prepoznle kao partnera sa kojim žele da stvaraju bolji i održivi ambijent. Za nas je čast biti dio ovakvog tima”, poručio je Đelošević.

Projekat stambenog obezbjeđenja iniciran je od privrede, odnosno 19 IT kompanija, koje će pružiti potpunu podršku za svoje zaposlene i njihove porodica u riješavanju jednog od važnih životnih pitanja, čime se krenulo i zvanično u realizaciju po prijavi gradnje projekta.

