Žugić na Godišnjem zasijedanju SB i MMF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić, učestvuje na Godišnjem zasijedanju Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koje je danas počelo u Vašingtonu.

Iz CBCG je saopšteno da će Žugić u okviru posjete Vašingtonu održati niz sastanaka sa visokim predstavnicima tih finansijskih institucija.

„Žugić će se, između ostalog, sastati sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a Bo Lijem i potpredsjednicom SB za Evropu i centralnu Aziju Annom Bjerde“, navodi se u saopštenju.

Na ovim sastancima biće riječi o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori i na globalnom nivou, te o načinima prevazilaženja brojnih izazova u cilju očuvanja finansijske stabilnosti.

Godišnje zajedanje SB i MMF-a traje do nedjelje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS