Značajna podrška Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize

Podgorica, Berlin, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski premijer, Dritan Abazović, saopštio je da je dobro što će Crna Gora dobiti dio finansijske pomoći koju je Evropska unija (EU) opredijelila za zemlje Zapadnog Balkana kako bi lakše prebrodile energetsku krizu.

“Ono što je najvažnije je da ćemo i mi participati u finansijskoj pomoći koja uopšte nije mala i iznosi milijardu EUR, vezano za energetiku za cijeli region”, rekao je Abazović u izjavi nakon Samita lidera zemalja Berlinskog procesa.

On je naveo da će 500 miliona biti uplaćeno odmah različitim državama.

“Mi ćemo dobiti svoju kvotu, koja sigurno neće biti mala za naše prilike, a za drugih 500 miliona ćemo moći da apliciramo preko projekata koji se najviše odnose na obnovljive izvore energije”, objasnio je Abazović.

On je ocijenio da je to, u ovom trenutku, ogromna podrška, ako se zna da je i u Crnoj Gori kao i svuda, energetska kriza, i da je Elektroprivreda (EPCG), usljed hidrometeorološke situacije, u određenim dubiozama.

“Mislim da će to biti konkretna pomoć građanima i privredi i konkretni dokaz da EU stoji uz zemlje Zapadnog Balkana. Ako smo i mi podnijeli neku žrtvu u cilju stvaranja sopstvene kredibilnosti i sankcijama koje se odnose na Rusiju i drugim nekim potezima kojim pokazujemo da smo kredibilan partner, mislim da se sve to vraća. Evo ovo je najbolji primjer kako se to vraća, a dobro se dobrim vraća”, kazao je Abazović.

On je dodao da očekuje da se zvanično objavi o kojem se iznosu radi.

“Taj iznos je višemilionski i mislim da je zaista u ovom trenutku prava injekcija podrške građanima i privredi vezano za energetski sektor”, zaključio je Abazović.

