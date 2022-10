Značajna iskustva Norveške

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Iskustva i praktična znanja Norveške mogu biti od izuzetnog značaja za crnogorsku administraciju, posebno kada je riječ o razvoju oblasti obnovljivih izvora energije, ocijenio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

On se danas sastao sa nerezidentnim ambasadorom Norveške, Jernom Eugenom Jelstadom i razgovarao o modelima i inicijativama za proširenje saradnje Crne Gore i Norveške.

„Dobri diplomatski odnosi su temelj za razvoj saradnje na ekonomskom i privrednom nivou, a današnji razgovor je povod da razmotrimo mogućnosti i potencijale koje naša zemlja nudi zainteresovanim norveškim investitorima“, kazao je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, naveo da je dominantna tema razgovora na visokom nivou sve češće energetska situacija na globalnom nivou, što je i očekivano, imajući u vidu promjene koje se u toj oblasti dešavaju i u Evropi i šire.

“Upravo iz tih razloga, najavljena regionalna biznis konferencija, koja će se narednog mjeseca održati u Beogradu ima poseban značaj za zemlje regiona, ali i za pokretanje inicijativa za saradnju sa norveškim investitorima”, navodi se u saopštenju.

Regionalna biznis konferencija održava se u organizaciji norveških ambasada u Beogradu i Sarajevu i Kancelarije Predsjednika Srbije u saradnji sa vladama Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjeverne Makedonije, kao i norveške biznis zajednice i asocijacije privrednika Norveške i Bosne i Hercegovine.

Fokus i tema ove konferencije biće energetika i obnovljivi izvori energije, resursi i neiskorišćeni potencijali zemalja regiona, ali i iskustva i uspješni modeli u razvoju energetskog sektora koje Norveška uspješno realizuje i sprovodi.

Jelstad je naveo da očekuje da razgovori i otvorena diskusija zvaničnika zemalja regiona na ovoj konferenciji doprinesu boljem sagledavanju prilika i mogućnosti razvoja projekata u sektoru obnovljivih izvora energije.

On je dodao da vjeruje da će ovaj događaj biti prilika da se na marginama konferencije ostvare značajni kontakti i komunikacija zainteresovanih norveških kompanija sa zvaničnicima i predstavnicima vlada regiona, a sve u cilju bržeg djelovanja i predlaganja daljih inicijativa.

Sagovornici su takođe otvorili temu oko mogućnosti organizovanja sastanka u Crnoj Gori, gdje bi predstavnici norveških kompanija i privrednika mogli da sagledaju potencijalne modele saradnje, imajući u vidu bogate, a nedovoljno iskorišćene kapacitete naše države u ovoj oblasti.

