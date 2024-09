Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG), čestitao je turističkim privrednicima Svjetski dan turizma, uz poruku da se samo u mirnom okruženju može omogućiti razvoj te grane, koji će doprinijeti boljoj budućnosti svih.

“Turizam doprinosi ekonomskoj stabilnosti mnogih zemalja, ali istovremeno podstiče i kulturnu razmjenu, razumijevanje među narodima i očuvanje svjetskog nasljeđa”, navodi se u saopštenju Odbora, koje potpisuje predsjednik Ranko Jovović.

On je rekao da se danas, pod sloganom Mir i turizam, obilježava Svjetski dan turizma, ukazujući na neraskidivu povezanost između turizma kao globalne industrije i mira kao osnovnog preduslova za njen razvoj.

Prema riječima Jovovića, turizam ne samo da stvara prilike za ekonomski rast i zapošljavanje, već igra ključnu ulogu u zbližavanju kultura, nacija i pojedinaca, gradeći mostove razumijevanja i tolerancije.

“Ove godine želimo da naglasimo značaj mira kao osnovnog uslova za održivi razvoj turizma. U danasnjem svijetu punom izazova i neizvjesnosti, turizam je moćno sredstvo koje doprinosi globalnom pomirenju i stabilnosti. Svaka turistička destinacija postaje mjesto susreta različitih kultura, jezika i običaja, omogućavajući ljudima da prošire svoje vidike, prevaziđu predrasude i izgrade međusobno poštovanje”, zaključio je Jovović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS