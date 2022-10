Zimska turistička ponuda Crne Gore pravo osvježenje za ljubitelje zimskih sportova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija Gold Travel, strateški partner Nacionalne turističke organizacije (NTO), organizovala je studijsku posjetu turoperatora i turističkih agencija iz Francuske.

Iz NTO-a je saopšteno da su predstavnici nekih od najznačajnijih turoperatora i turističkih agencija, među kojima su Travel Emna Event, Bemextours, MBe, Ugo Travel i World-4U, kroz višednevni program i različite aktivnosti imali priliku da se bliže upoznaju sa turističkim atrakcijama Crne Gore.

„Tokom boravka u Crnoj Gori, u periodu od prošlog petka do utorka, uživali su u uzbudljivoj ponudi aktivnog odmora na sjeveru, ali i u čarima crnogorskog primorja“, navodi se u saopštenju.

Po dolasku u Crnu Goru posjetili su Šipčanik, gdje je održana prezentacija o istoriji kompanije i organizovana degustacija više vrsta vina, a sjutradan su imali sastanak sa predstavnicima NTO-a, kompanije Air Montenegro, menadžentom hotela Stara Čaršija i predstavnicima Gold Travel agencije.

„Nakon toga, obišli su Cetinje, Kolašin, Kotor i nacionalne parkove Biogradsko jezero i Durmitor. Pored luksuznog segmenta ponude, imali su priliku da uživaju i u tradicionalnoj kuhinji u crnogorskim katunima“, dodaje se u saopštenju.

Predstavnik agencije World-4U, Philippe Martineau, već duže vrijeme fokusiran je na promociju neobičnih destinacija, a Crna Gora u tom kontekstu za njega predstavlja pravo otkriće.

Naročito ga je impresionirala priroda i kulturne znamenitosti Kotora, flora i fauna Biogradske gore, šetnje oko jezera, mnoštvo manastira koje su imali priliku da vide na tim turama, kao i pogled sa mosta na Đurđevica Tari.

„Na njega je poseban utisak ostavio ski centar Kolašin 1600, jer u zimskoj turističkoj ponudi sjevera vidi naročiti potencijal. Francuski klijenti zasićeni su Alpima i Pirinejima, te bi skijanje ili pak motorne sanke na crnogorskim planinama za njih predstavljale osvježenje“, rekli su iz NTO-a.

Izvršni direktor agencije Gold Travel, Arbin Pepić, saopštio je da je zajednička impresija svih posjetilaca da Crna Gora krije pregršt prirodnih ljepota koje smo dužni otkriti svijetu, kao i tople, srdačne ljude, koji imaju dovoljno znanja, elana i ljubavi da taj zadatak ispune.

Prema njegovim riječima, imali su samo jednu zamjerku – voljeli bi da su mogli ostati duže.

„Po povratku u domovinu, planiraju sastanke na kojima će predstaviti sadržaje koje su imali priliku da vide, kako bi uvrstili Crnu Goru u svoju ponudu“, kazali su iz NTO-a.

Imajući u vidu unaprijeđenu avio-povezanost Crne Gore sa Francuskom, NTO je intenzivirala promotivne aktivnosti na ovom tržištu.

„U maju ove godine organizovane su poslovne radionice u Parizu i Lionu, a ova studijska posjeta rezultat je ostvarenih kontakata na toj radionici“, dodaje se u saopštenju.

Pored NTO-a, podršku ovoj posjeti su dali i kompanija Air Montenegro i Plantaže, kao i hoteli Stara Čaršija, Bianca i Polar Star.

